Lorenzo: Volver con Ducati en 2021 "fue una posibilidad muy real"

Esta charla entre Jorge Lorenzo (Palma de Mallorca, 33 años) y Motorsport.com tuvo lugar este fin de semana pasado, mientras la caravana del Mundial de MotoGP estaba instalada en Misano. En las 17 temporadas en las que compitió en el campeonato, si algo caracterizó al tricampeón del mundo (2010, 2012 y 2015) fue su transparencia, un rasgo que no abunda en el paddock y que no siempre jugó de su lado.

En la conversación que sigue, Lorenzo no rehúye ningún tema. Por teléfono y desde su casa de Lugano (Suiza) desvela cómo fueron las negociaciones con Ducati para un regreso a la competición en 2021 que estuvo a punto de concretarse, da por cerrada definitivamente su etapa como piloto y analiza el impacto que tienen en la parrilla otros aspectos, como la ausencia de Marc Márquez, la decisión de cambiar de aires de Andrea Dovizioso o su falta de actividad como probador de Yamaha.

¿Qué hace en su día a día? Aparentemente se le ve disfrutando mucho del tiempo del que dispone tras retirarse.

Estoy muy feliz. Tengo todo el tiempo del mundo para poder hacer aquello que me apasiona prácticamente. Cuando estoy en casa, para seguir en forma me he impuesto una rutina: por las mañanas me entreno y luego tengo las tardes libres para estudiar, planear mi futuro o simplemente pasarlo bien.

Hay deportistas que, tras retirarse, sienten un vacío y lo pasan mal. ¿Le ha dado a usted ese vértigo?

No le voy a negar. En según qué momentos echo un poco de menos las carreras. La sensación de ganar, que es única e imposible de replicar. O las celebraciones con el equipo después de un gran resultado. Esas cosas son las que mas echo de menos. Otras, como las lesiones o los nervios del domingo previos a las carreras, no las extraño para nada. Uno debe aceptar que en la vida no se puede tener todo, y yo llegué al punto en que, tras lo que había conseguido, pesaban más esos aspectos negativos que los positivos. Por eso decidí que era el momento de empezar a disfrutar de todo lo logrado.

Se ha hablado y escrito mucho de su hipotético regreso con Ducati. ¿Hasta qué punto llegó a planteárselo de verdad?

Fue una posibilidad muy real, que estuvo a punto de materializarse.

Ducati subraya que fue usted quien se ofreció, que en 2021 quería volver a toda costa.

No fue exactamente así. Durante el confinamiento, Gigi Dall’Igna [director general] me llamó por teléfono para felicitarme por mi cumpleaños. Hablamos de asuntos personales, de las familias y demás, y al final de la conversación le pregunté, por curiosidad, por el futuro del equipo y por los pilotos. Poco después, Michelle Pirro me envió un mensaje medio en broma medio en serio, preguntándome si quería volver a Ducati. Entre la llamada de Gigi y el mensaje de Michele vi que había cierto interés por parte de Ducati, y empecé plantearme la idea de volver a competir. Puede que fuera por haber estado encerrado tantos meses o porque echaba de menos esa sensación que te provoca el ganar, pero esa llamada hizo que se encendiese en mi cabeza la posibilidad de volver a correr. Empezamos las negociaciones, pero a medida que se iba acercando el momento de firmar, más peso ganaban esas cosas a las que debía volver a renunciar. Tras muchos días de dudas, decidí que sintiéndolo mucho tenía que decirle que no a Gigi. Me supo muy mal y lo siento mucho, porque le hice quedar mal con la fábrica y porque lo podía haber evitado. De haberlo tenido más claro, no habríamos empezado las negociaciones. Lo cierto es que siempre le estaré agradecido por la confianza demostrada, pero en ese momento sentí que debía pensar solo en mí, y llegue a la conclusión que ya no me compensaba ser piloto de carreras.

¿Y cree que volverá algún día?

Cada año que pase las posibilidades de que eso ocurra van a ser menores. Sinceramente, después de haber de tomado esta decisión tan difícil, creo que puedo dar por cerrada mi etapa como piloto. Aunque me gustaría seguir involucrado en este mundo de alguna manera.

Este fin de semana, Fabio Quartararo y Valentino Rossi afirmaron no entender por qué Yamaha no le ha utilizado más como piloto de pruebas. ¿Cuál es el motivo?

Según lo que me comunicó Yamaha en su momento, el coronavirus provocó que hubiera ciertos problemas logísticos con el personal que tenía que viajar desde Japón. Ha sido una auténtica pena no poder aportar mi experiencia.

¿Le interesaría renovar ese contrato de probador?

Esa es mi prioridad. Espero que Yamaha siga confiando en mí, y sobretodo que exista la voluntad por desarrollar un equipo de pruebas potente que contribuya a que la moto crezca. Creo que con mi experiencia y sensibilidad puedo aportar mucho.

¿Alguna otra marca se le ha acercado interesándose por su situación?

Si.

¿Puede ser más concreto?

Prefiero no dar nombres.

Según usted, ¿a qué se debe la inestabilidad que impera en MotoGP esta temporada?

Creo que Dorna ha hecho un magnifico trabajo modificando el reglamento durante los últimos tiempos, para aumentar la igualdad entre las marcas. Eso se ve tanto en la tabla de tiempos como en la distribución de las victorias. Además, está claro que el hecho de que el piloto mas fuerte no pueda correr ha tenido un impacto en la mente de los demás. La ausencia de Marc ha hecho que otros pilotos se vean con opciones reales de ser campeones.

Jorge Lorenzo en una foto reciente, tras su retirada

Por su experiencia, ¿piensa que Márquez sería tan vulnerable como el resto ante esta inestabilidad?

Creo que hubiera dependido mucho de la competitividad de su moto en todos los circuitos. Aunque de momento no hay ninguna duda de que sigue siendo el piloto mas fuerte y completo de la parrilla. Estoy seguro que estaría ganando carreras y luchando por el mundial.

¿Cree que los apuros por los que atraviesa Honda reflejan la necesidad de replantearse conceptualmente la moto? Eso es algo en lo que usted insistió mucho.

No creo que la prioridad de Honda al contratarme fuera la de hacer una moto más fácil, aunque si hubiera seguido allí seguramente lo habríamos conseguido. Lo cierto es que Márquez tiene un estilo inimitable y cada año la moto se ha ido adaptando más a él, y alejando del estilo de los demás corredores de la marca. Las personas solemos buscar soluciones drásticas solo cuando la situación es muy crítica, y mientras Marc siga ganando títulos con Honda no creo que la fábrica decida seguir otro camino.

¿Qué le sugiere la decisión de Dovizioso de dejar Ducati sin tener nada encima de la mesa para 2021?

Creo que Dovi y su agente tenían claro qué condiciones iban a aceptar, y cuáles no. Puede que pensaran que Ducati acabaría cediendo, pero eso no pasó. El mercado se había movido muy rápido, de modo que las opciones que tiene ahora no son muchas.

¿Usted apostaría por Bagnaia o por Zarco como compañero de Miller?

La lógica me lleva a pensar que el elegido será Pecco. Sobre todo, después de la gran carrera que hizo en Misano a pesar de no estar físicamente al 100%. Tiene un gran futuro por delante, y de alguna forma su pilotaje me recuerda un poco al mío, basado en un paso por curva muy rápido y una conducción fina, elegante.

¿Le sorprendió el fichaje de Pol Espargaró por HRC?

Creo que Pol desde siempre ha creído que pilotando una Honda podría hacerlo muy bien, y llegar a un nivel similar al de Marc. Pienso que no le va a ser nada fácil, pero no sería la primera vez que alguien me da una sorpresa.

¿Esperaba que Viñales pudiera sacar más partido de la ausencia de Márquez?

Un poco sí. Antes de empezar la temporada esperaba mucho de Maverick, porque le vi muy fuerte, tanto a finales de 2019 como en los test de este invierno. Parecía haber encontrado la confianza y convicción para dar ese paso. Sin embargo, de momento eso no ha sucedido, y al mismo tiempo ha tenido muy mala suerte en las dos carreras de Austria. Talento y velocidad no le faltan, pero para lograr ganar títulos hace falta que todas las piezas encajen. Ojalá lo consiga.

¿Qué le pasó por la cabeza al ver los accidentes en el Red Bull Ring?

Este tipo de episodios te recuerdan que nuestro deporte sigue siendo de alto riesgo. En accidentes como aquellos tu vida puede cambiar por completo en tan solo un segundo. Precisamente por eso, cuando uno siente que ya ha alcanzado todos los objetivos que se había planteado, lo más inteligente es valorar seriamente si vale la pena seguir asumiendo un riesgo tan alto.

