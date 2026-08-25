Liberty Media reafirma el liderato de la familia Ezpeleta al frente de MotoGP

Esta maniobra se interpreta como la intención de la compañía norteamericana de redoblar su confianza con la familia Ezpeleta como ejecutivos de mayor rango dentro de la estructura de MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), anteriormente Dorna.

El comunicado también confirma que Carmelo Ezpeleta seguirá en su posición de CEO, un cargo equivalente al de Director General, mientras que recibirá el apoyo de Carlos, su hijo, que promociona desde la posición de Director Deportivo.

"MotoGP Group anunció hoy el nombramiento de Carlos Ezpeleta como Director General Adjunto (Deputy CEO), reconociendo su importante contribución a la evolución del deporte, y reforzando a su equipo directivo para la próxima fase de desarrollo", se lee en la nota, que pone el acento en el papel que ha tenido Carlos, a pesar de su juventud (35 años), en la gestión del certamen durante la última década. "Carlos ha desempeñado un papel clave en MotoGP durante más de una década, ayudando a expandir su presencia internacional, fortalecer alianzas estratégicas, mejorar su oferta comercial y aumentar su base de aficionados a nivel mundial", prosigue la notificación.

Carmelo y Carlos Ezpeleta en una reciente visita a Buenos Aires Foto de: Motorsport.com

"Es un gran honor asumir este cargo en un momento tan emocionante para MotoGP. Junto a los increíbles aficionados y socios que tenemos en todo el mundo, espero trabajar con Liberty Media y toda la comunidad de MotoGP para llegar a nuevas audiencias, crear nuevas oportunidades y desarrollar todo el potencial de este deporte", declara Ezpeleta.

"MotoGP ha construido una base global sólida y vemos una enorme oportunidad para llevar este deporte al siguiente nivel. Carlos tiene la experiencia, la visión y el profundo conocimiento de MotoGP necesarios para liderar esa transformación, y estamos encantados de apoyarlo en este nuevo cargo", afirma, por su parte, Derek Chang, CEO de Liberty Media, que hace poco más de un año completó la adquisición del Mundial por un valor cercano a los 4.200 millones de euros.

Desde que el gigante del entretenimiento, propietario también de la Fórmula 1, se hizo con MotoGP, la globalización y la penetración en mercados clave, como Estados Unidos, se ha convertido en el principal objetivo. En ese aspecto, MotoGP SEG se ha ido reestructurando, sobre todo en la parte de la promoción y el marketing, para aumentar su huella y aumentar su audiencia.

"Carlos ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de MotoGP durante muchos años. Su experiencia abarca todos los ámbitos de nuestro negocio, y su liderazgo, visión y pasión por este deporte lo convierten en la persona idónea para guiar a MotoGP hacia su próxima etapa", complementa Carmelo Ezpeleta, la piedra angular del Mundial desde que Dorna se hizo con él, en 1992.