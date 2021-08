Lecuona: El equipo me pidió no arriesgar, pero siempre doy el 100%

El valenciano estuvo muy cerca de liderar un libre el pasado fin de semana en condiciones de mojado y con gomas de lluvia. Una semana después, en el mismo circuito, Iker Lecuona fue el primero que se atrevió a montar los neumáticos de seco en un asfalto que presentaba, todavía, manchas de humedad.

Se bajó la visera del casco, le dio al gas y marcó las cuatro vueltas más rápidas de la sesión, superando al segundo clasificado, Johann Zarco (con gomas de mojado) en 3,4 segundos. Y eso que en su equipo le pidieron que no arriesgara más de la cuenta.

“No sabemos qué condiciones vamos a encontrarnos durante el resto del fin de semana. Dan tormentas y el domingo puede empezar la carrera en mojado y que se seque la pista, o al revés. He visto que era el momento de salir para probar con los slicks de cara a la carrera en estas condiciones, y entender bien el circuito para saber en qué momento de la carrera. Si es flag to flag hay que entrar a cambiar de moto”, explicó Lecuona, que fue quien tomó la decisión de salir a pista tan pronto con gomas lisas.

El valenciano fue rapidísimo el pasado fin de semana con gomas de mojado, y aseguró que quería una carrera con lluvia. Ahora las cosas han cambiado.

“La semana pasada dije que quería lluvia porque sufría mucho en seco, pero este fin de semana diría que prefiero en seco. En mojado sé que puedo ir rápido y bien, pero en seco hemos dado un paso adelante y es en las condiciones en que mejor se puede demostrar. Y ahora estamos en ese momento de demostrar”, dijo el joven corredor que busca acomodo para la próxima temporada, después de que KTM anunciara que no seguirá en 2022 con Tech3.

En ese sentido, uno de los cartuchos que le quedan a Lecuona es Petronas-Yamaha. En una era de MotoGP en la que los pilotos ‘buscan’ motos que vayan bien a su pilotaje, para Iker eso no es ningún problema.

“Soy un piloto que se adapta. Llevo toda mi vida adaptándome y aprovechando las oportunidades que se me presentan. A día de hoy llevo una KTM y me he adaptado a ella. Si el día de mañana tengo que llevar una Yamaha, una Honda, o una Ducati, o lo que sea, lo lograré. También una Aprilia”, añadió en el último momento, recordando que también en Noale tienen una moto libre.

“Mi estilo no se adapta a una sola moto, sino que puedo pilotar cualquier tipo de moto”, quiso subrayar.

Sin opciones de seguir con KTM en el futuro, Lecuona afronta el final de la temporada con muchas ganas de disfrutar la experiencia.

“Sobre todo voy a intentar disfrutar. Poca gente puede decir que ha corrido en MotoGP. Soy un afortunado. Lo primero es pasarlo bien y disfrutar de estas carreras y de, por ejemplo, rodar con Valentino Rossi en su último año. El equipo me ha dicho hoy que no tomara riesgos con los slicks, pero cuando me pongo el casco doy mi cien por cien y no hay más. Si no das el máximo no aprendes y yo quiero aprender”, zanjó el #27.

