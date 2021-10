Lecuona considera a Austin un circuito peligroso por los baches

El piloto de Tech3-KTM cerró la hoja de tiempos en la primera jornada de entrenamientos libres en Austin, tras protagonizar una caída y no conseguir, en la parte final de la segunda sesión, cuando la mayoría de pilotos atacaron el tiempo, mejorar sus prestaciones.

Al final del día, el corredor valenciano se mostró sorprendido y contrariado por el estado de la superficie del trazado, que no acoge una carrera de MotoGP desde principios de 2019.

“Me ha costado mucho, en agua por la mañana me esperaba ir más rápido, pero me veía muy en el límite. En seco no sé ni por dónde ir. La moto no acepta los baches, cuesta mucho y no encuentro las líneas. Me he caído, es muy complicado rodar así, es peligroso”, argumentó el corredor valenciano.

“En cada vuelta te estás cayendo continuamente. He visto a muchos corredores quejarse encima de la moto, es muy peligroso, insisto. No iba a ir a la reunión de la Comisión de Seguridad, pero he decidido ir esta vez porque hay que hablar del estado de la pista”.

Lecuona acabó último en la combinada del día (2:06.257), justo por detrás de su compañero Danilo Petrucci (20º) y cerca de Miguel Oliveira (18º), siendo Brad Binder la mejor KTM (2:04.852) pero fuera del top 10, lejos del mejor tiempo marcado por la Honda de Marc Márquez (2.04.164) o Jack Miller, que fue segundo con la Ducati.

“No sé decirte porque algunos pilotos sí logran ir rápido. Será por la moto, que acepta mejor los baches, o porque se encuentran mejor en esta pista. Esta vez somos nosotros los que estamos atrás”, zanjó Lecuona.