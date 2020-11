Lecuona no va a Portugal y lo reemplaza Kallio

El piloto español del equipo Tech3 KTM se perdió las dos carreras de Valencia, la primera por ser contacto directo de un positivo en COVID-19, su hermano, y la segunda al dar él mismo positivo en una última prueba el pasado sábado, cuando llegó a Cheste para disputar el penúltimo evento de la temporada, lo que le obliga a pasar una cuarentena de 10 días que aún no ha concluido.

Al haberse perdido ya dos carreras, el equipo Tech3 está obligado, por normativa, a buscarle un reemplazo que no será otro que el piloto de pruebas y suplente de KTM, el finlandés Mika Kallio.

Kallio, de 38 años, regresará a MotoGP una vez más, tras sus últimas apariciones en 2019, cuando disputó seis carreras sustituyendo al lesionado Pol Espargaró.

“No es una situación fácil para el equipo y para Iker, lamento que también tenga que saltarse esta carrera”, explica Kallio en un comunicado.

“Me subiré a la moto, lo cual no es tan fácil en este momento, porque no he pilotado con demasiada frecuencia este año. Obviamente, será interesante ver cuál es mi velocidad y cómo puedo aprender la nueva pista y muchas otras cosas”.

“Es un gran desafío y lo trataremos de hacer lo mejor posible. Siempre es un honor correr con una MotoGP y también estar con Hervé (Poncharal) y Red Bull KTM Tech3. Los conozco desde hace mucho tiempo y es bueno volver a las carreras, aunque sea solo la última de la temporada. La última es siempre un momento especial para todos y siempre es agradable estar allí con las mejores motos y los mejores pilotos, siempre lo disfruto mucho”.

“No tenemos nada que esperar de este fin de semana, haremos nuestro trabajo y veremos dónde terminamos. Cuando un piloto se pone el casco y se apagan las luces rojas, creo que el ambiente de carrera llegará de inmediato. Va a ser un fin de semana interesante”, cierra el de Valkeakoski.

