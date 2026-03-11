Las MotoGP de 2027 podrían no ser más lentas en algunas pista, avisa KTM

El jefe técnico de KTM, Sebastian Risse, cree que los nuevos prototipos de 850cc de MotoGP podrían igualar el ritmo de las motos actuales en aproximadamente la mitad de los circuitos del calendario.

La nueva generación de motos de MotoGP prevista para 2027 representa una de las mayores revoluciones técnicas en la historia de la categoría. Los actuales motores de 1000cc serán reemplazados por unidades más pequeñas de 850cc, mientras que el campeonato también reducirá la aerodinámica y eliminará por completo los dispositivos de altura variable. Además, Michelin reemplazará a Pirelli como proveedor oficial de neumáticos de MotoGP, lo que añade otra incógnita para los cinco fabricantes que compiten en la serie.

Debido a la reducción de la carga aerodinámica y de los niveles de potencia, se ha sugerido ampliamente que los prototipos de MotoGP de próxima generación podrían ser varios segundos más lentos que las actuales motos de 1000cc, que han batido varios récords de vuelta de larga data en los últimos años.

Sin embargo, Risse no coincide completamente con esas predicciones, después de haber supervisado la primera prueba de KTM con su nueva moto de 850cc en Jerez en diciembre. El ingeniero alemán cree que, siempre que el rendimiento de los neumáticos se mantenga relativamente estable, las nuevas regulaciones no comprometerán la velocidad en todos los circuitos.

Consultado sobre cuánto más lentas podrían ser las motos de 2027, Risse dijo a Motorsport.com: "Realmente depende. Creo que es demasiado pronto para hablar de los neumáticos, pero si miras solamente la potencia del motor, hay algunos circuitos en los que casi nunca vas a fondo con los actuales motores de 1000cc. Así que, si miras Misano o Jerez, no creo que sean más lentas en términos de tiempo de vuelta. Pero en algunos circuitos sí serán más lentas, eso está claro.

"Cuando tienes varias rectas largas, sufrirás por la pérdida del dispositivo de altura variable y por la menor potencia. Pero creo que es una forma bastante saludable de hacerlas más lentas porque no afectará al espectáculo.

Seb Risse, Technical Director Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Si ahora observo todo lo que hemos aprendido y lo positivos que estamos en este momento con nuestra nueva moto, creo que en la mitad de los circuitos podríamos no ser más lentos que ahora en términos de tiempo de vuelta.

"En la otra mitad sí seremos más lentos, todavía tenemos que averiguar cuánto. Pero la diferencia de velocidad punta —creo que estará definida en el reglamento— será un paso importante, así que hablo de unos 15-20 km/h.

"Quizá, si el desarrollo continúa, eso sea algo que haya que superponer, por lo que ya no será tanto. Entonces tal vez sean solo 15 km/h en un circuito de alta velocidad. Pero el efecto en el tiempo de vuelta no será tan dramático desde ese punto de vista".

Incluso si las motos de MotoGP de 2027 inicialmente carecen de rendimiento absoluto, se espera que los ingenieros recuperen parte de ese déficit a través del desarrollo a lo largo del ciclo reglamentario.

Todavía no está claro cuánto tiempo les llevará a los fabricantes cerrar la brecha, pero Risse cree que los equipos continuarán extrayendo más potencia de los motores de 850cc en cada temporada.

"Si miro hacia atrás en el promedio de nuestro desarrollo de motor, encontramos alrededor de 5-6 hp por año", explicó.

"Así que eso también se aplicará a este motor más pequeño, probablemente incluso más porque el proyecto todavía es nuevo y al principio hay más margen para mejorar, y luego en algún momento se estabilizará.

"Pero desde ese punto de vista, si ahora tienes 30 bhp menos, ese déficit de 30 bhp no será constante durante los próximos cinco años, eso está claro".