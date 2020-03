La incertidumbre pone a prueba la motivación de Miller

Después del test colectivo que se llevó a cabo en Losail a finales de febrero, el corredor de Townsville regresó a Andorra, donde tiene fijada su residencia.

Poco antes de salir hacia Qatar, Miller fue informado de los acontecimientos que iban a impedir la celebración del primer tramo de la temporada y decidió viajar hasta Australia y reunirse con su familia, a la espera de que la situación mejore.

Desde entonces ha pasado casi un mes; un mes en el que tanto el piloto de Pramac como el resto de sus compañeros de parrilla han tenido que seguir entrenándose en la medida de lo posible.

A día de hoy, las medidas que el gobierno australiano ha impuesto en la mayoría de estados permiten hacer vida prácticamente normal, circunstancia que supone una tremenda ventaja respecto de sus rivales, que viven confinados en sus casas.

Para Miller, en cualquier caso, la incertidumbre que rodea la situación actual, sobre todo el hecho de no saber la fecha en que el campeonato echará a rodar, se ha convertido en el mejor termómetro para calibrar los niveles de motivación que le empujan a entrenarse y cuidarse, sobre todo en aquello relativo a la alimentación.

“No voy a mentir. Esta incertidumbre pone a prueba tus niveles de motivación porque no tienes una fecha concreta que te sirva de referencia. Te has estado preparando durante el invierno, has participado en los test, te has puesto a punto y, de repente, todo se detiene”, explica Miller en su página web.

“Es como si hubieras entrado en el purgatorio. Mi vida se rige por fechas: corres esta semana, la siguiente tienes un viaje y la otra, un test… Ahora, en cambio, no sabes qué vas a hacer y no hay forma de saberlo. Podemos comenzar en Catalunya, en Assen o quién sabe dónde”, añade el aussie, que en sus primeros pasos en el campeonato del mundo no destacaba precisamente por su disciplina y rigidez a la hora de prepararse.

Sin embargo, desde hace unos años y, en parte, gracias a la influencia que tuvo en él Cal Crutchlow, se exprime como el que más.

“Mi rutina de entrenamiento no ha cambiado: sigo yendo en bici y sigo corriendo, y consigo levantarme temprano por las mañanas […]. Sería fácil perder la motivación, entrenarse un poco menos y ganar algún que otro kilo. Y eso es exactamente lo que trato de evitar porque en el pasado lo pasé mal tratando de perder peso”, reconoce Miller, que a diferencia de los demás integrantes de la parrilla disfruta de algún que otro privilegio por el hecho de no encontrarse en Europa: “Haré un poco de motocross y seguiré yendo en moto todo lo que pueda”.

