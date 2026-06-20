KTM y Tech3 responden a la frustración de Maverick Viñales por la situación de su contrato para 2027

KTM y Tech3 han explicado por qué se están tomando tiempo para finalizar la alineación del equipo satélite para 2027 después de que Maverick Viñales expresara su frustración por quedar en el limbo.

El piloto de 31 años dijo el jueves que estaba descontento con su situación contractual en KTM, ya que la marca austriaca aún no ha decidido si seguirá en Tech3 para el reinicio reglamentario de MotoGP en 2027.

Una cláusula en su contrato actual con KTM le impide firmar por otro equipo hasta finales del mes en curso.

Con la mayoría de los fabricantes habiendo ya confirmado sus alineaciones para el próximo año, podría quedarse sin asiento si KTM decide no renovar su contrato.

En respuesta a los comentarios de Viñales, el jefe de motorsport de KTM, Pit Beirer, dijo que simpatizaba con el español, pero subrayó que era importante para el fabricante evaluar cómo rendirá cuando vuelva a estar en plena forma.

A pesar de haberse sometido a una cirugía adicional en el hombro izquierdo hace casi tres meses, Viñales sigue enfrentando limitaciones físicas por el accidente que sufrió durante el GP de Alemania del pasado julio.

"Puedo entender su frustración", dijo Beirer durante la transmisión oficial de MotoGP en el GP de la República Checa el viernes. "Pero él también necesita entender que debemos crear el mejor paquete posible.

"Le dimos mucho tiempo para volver, y no hay nada que queramos más que verlo regresar a su forma normal.

"Hoy, por ejemplo, lo está haciendo muy bien hasta ahora. Si sigue así, quizá sea uno de los chicos en el garaje de Tech3.

"Pero también hay un liderazgo muy fuerte de Guenther [Steiner, jefe de equipo] en el garaje de Tech3, lo cual es genial para nosotros porque siento que este será un equipo muy fuerte en el futuro.

"Acordamos juntos que vamos a esperar un poco porque muchos [contratos] ya están cerrados en este paddock.

"Tenemos la oportunidad de decidir un poco más tarde, y eso les da a todos los involucrados la oportunidad de mostrar sus fortalezas."

Pit Beirer, KTM Motorsports Director, Gottfried Neumeister, KTM CEO, Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech3 CEO Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

A comienzos de año, a Viñales se le dijo que sería ascendido al equipo oficial de KTM en lugar de Pedro Acosta, quien ha acordado condiciones para unirse al rival Ducati en 2027.

Sin embargo, en medio de los problemas de lesión de Viñales, KTM acabó firmando a Fabio di Giannantonio, del VR46, para acompañar al recién llegado Alex Márquez, dejándolo peleando por conservar su asiento en Tech3.

Tanto Viñales como el actual piloto oficial Brad Binder están en la contienda por una plaza en Tech3, mientras que varios pilotos de Moto2 han sido vinculados con el segundo asiento, que ha sido reservado para un debutante.

Beirer destacó el papel que desempeñó Viñales cuando KTM estaba pasando dificultades a comienzos de 2025, insistiendo en que sigue estando muy arriba en la lista de pilotos considerados para el asiento vacante de Tech3.

"Sí, puedo entender a Maverick, y no me siento cómodo en esta situación porque es un chico tan bueno, e hizo mucho por nosotros a comienzos del año pasado cuando los demás no creían en el proyecto", dijo.

"Fue el único de los cuatro que realmente impulsó el proyecto hacia adelante. Cuando logró grandes resultados, así fue como recuperamos a Pedro. Así que eso no se olvida.

"Pero mirando hacia el futuro, necesitamos hacer lo mejor para el garaje de Tech3. Por eso Guenther me pidió que tuviera paciencia; eso es lo que estamos haciendo, pero no significa que Maverick no sea uno de nuestros candidatos favoritos. Solo dennos un poco más de tiempo."

La opinión de Steiner

El nuevo CEO de Tech3, Guenther Steiner, reiteró los comentarios de Beirer, insistiendo en que necesitan darle tiempo a Viñales para redescubrir su antigua forma.

"Creo que para ver su situación, necesitamos asegurarnos de que vuelva a ser el verdadero Maverick, y necesitamos ver si es el hombro o lo que sea.", dijo Steiner a algunos medios en Brno.

"No creo que esté contento con sus resultados recientes. Es el primero descontento por eso. Apenas está volviendo a su buen viejo rendimiento, por lo tanto, nos tomamos tiempo.

"En realidad no es mi decisión. Su contrato es con KTM en este momento. Así que no tengo nada que ver con eso. Obviamente, hablo un poco del tema porque siempre hablamos de cosas. Pero al final, se trata de Maverick, ya sabes. Le damos tiempo para recuperarse."

Los cuatro pilotos actuales de KTM están firmados directamente por la fábrica como parte de una estrecha colaboración entre las dos estructuras.

Cuando se le pidió aclarar si la decisión respecto a la alineación de Tech3 para 2027 recae en el equipo o en KTM, Steiner dijo: "Es una combinación."

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