Cómo hizo KTM para ser ganador en MotoGP

La ascensión de la marca de las motos naranjas ha sido meteórica si tenemos en cuenta que han pasado menos de cinco años desde que la primera versión de la RC16 recorrió sus primeros metros en Spielberg. La gran inversión de la compañía en el proyecto de MotoGP, la contratación de elementos clave y la perseverancia se alinearon el día que tenían que hacerlo y dieron como resultado una victoria histórica que dejó mudos a los responsables de la escudería, que se pellizcaban mientras se abrazaban en el taller instalado en Brno.

“Estoy sin palabras. Hemos luchado mucho para conseguir esto [el triunfo]. El objetivo que nos fijamos era el de lograr nuestro primer podio en seco; que hayamos ganado es una locura. El secreto no es otro que la mejora de nuestro prototipo”, resumió Pit Beirer, director deportivo de KTM, justo después de que Brad Binder cruzara la meta en el trazado checo.

El trayecto hasta este momento cumbre no ha sido sencillo, como no podía ser de otra forma al tratarse del Mundial de MotoGP, aunque nadie en el paddock habría apostado un céntimo por un triunfo del fabricante de Mattighofen, y mucho menos que quien lo firmaría sería un novato en su tercer gran premio en la categoría pesada. Ni siquiera el hecho de que Pol Espargaró hubiera logrado el mejor tiempo en el warm up parecía un indicativo suficientemente sólido como para justificar el extraordinario golpe de teatro que se produjo pocas horas más tarde.

La cuestión pasa por tratar de intuir ahora si esa machada fue un episodio aislado fruto de una coyuntura concreta –la ausencia de Marc Márquez, los problemas que sobrevinieron a la mayoría de las Yamaha y la desaparición de las Ducati–, o si por el contrario esas bases son tan sólidas como para pensar en más podios a corto plazo.

Mike Leitner, Red Bull KTM Factory Racing

El ‘timing’ es inmejorable para descubrirlo si tenemos en cuenta que ahora vienen dos grandes premios seguidos en el Red Bull Ring, un trazado en el que KTM no ha parado de rodar, dados los privilegios que le otorgan las concesiones que estipula el reglamento a aquellos constructores que aún no acumulan un mínimo palmarés.

Es en este punto entra en la ecuación uno de los factores clave en la consecución del resultado en Brno. Dani Pedrosa. Desde su llegada como probador (2019), el español ha adquirido un papel fundamental tanto en el desarrollo de la moto como en la optimización del departamento de carreras. Su experiencia, ascendente y tacto privilegiado han jugado un papel clave en el crecimiento de un prototipo que con vistas a este año dio un cambio radical: abandonó el concepto de chasis tubular convencional para pasar a uno mixto, que sin duda alguna pone en evidencia la capacidad de adaptación y cintura de la marca. Con este cambio, KTM deja bien claro que si tiene que elegir entre ganar o mantenerse inflexible ante un hipotético cambio de filosofía, opta por lo primero.

El papel de Pedrosa ha sido fundamental como también lo es el equipo humano que se ha reunido. Personas con una larga trayectoria en MotoGP, muchas de ellas procedentes de HRC, como por ejemplo Mike Leitner, el team manager y quien acompañó a Pedrosa tanto en las categorías inferiores como en sus primeros cursos en la clase reina. Con el expiloto austríaco llegaron otros componentes de Honda, técnicos con los protocolos muy estructurados y una metodología muy clara de qué hay que hacer en cada momento.

“Podríamos decir que Mike es la variable que se ha mantenido constante en todo el proceso de crecimiento, desde el principio. Es el que se mete cada dos por tres en mi despacho a pedir cosas, cosas y más cosas. Es fundamental en todo el engranaje y en el camino hasta esta victoria del domingo”, puntualizaba Beirer.

La sensibilidad del catalán se ha combinado perfectamente con la habilidad y la valentía de Espargaró, probablemente el principal artífice del salto de calidad de la RC16, algo reconocido por el propio #26.

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

“Lo que está haciendo Pol es una pasada. Que a nadie se le ocurra dejarlo escapar”, dijo Pedrosa a finales de la temporada pasada, antes de saber que su ‘compañero’ iba a firmar por Honda con vistas a 2021. “Lo bueno que tiene Pol es que no escatima ni esfuerzos y siempre va al límite. Y eso es lo que se necesita cuando una moto está en fase de crecimiento”, cuenta a Motorsport.com un miembro de KTM que antes estuvo en Honda. “Aquí hay presión, claro que la hay, pero da gusto trabajar porque te tratan bien, hay dinero para el proyecto y saben a qué han venido”, añade esta fuente autorizada, que de forma indirecta se refiera a los 40 millones de euros que la firma destinó a su división de MotoGP en 2019.

Nadie en su sano juicio, y mucho menos Stefan Pierer, el CEO, firmaría una partida de tales cantidades sin una buena dosis de convencimiento en aquello que se lleva a cabo. Y menos si tenemos en cuenta que KTM es un caso único porque la mayor parte de sus componentes se dibujan y se fabrican en su sede. Las suspensiones WP –propiedad de la marca– son un buen ejemplo de ello (Honda, Yamaha, Ducati y Suzuki emplean Öhlins), y lo mismo pasa con la elección de ingenieros electrónicos de McLaren, en vez de los de Magneti Marelli, que son la gran mayoría.

“Tardamos 11 años en ganar en Supercross, pero cuando lo conseguimos encadenamos cinco títulos consecutivos. Nos llevó siete años vencer en el Dakar, y después encadenamos 18 triunfos. Puede que tardemos 10 años, pero tarde o temprano también dominaremos en MotoGP”, declaraba el propio Pierer el año pasado en una entrevista a Motorsport.com.

Ya por aquel entonces, la figura de Binder era clave para él en el futuro a corto plazo de la formación, aunque probablemente no podía imaginarse que sería él quien le serviría el primer triunfo, y que lo haría además de forma incontestable, sin ‘peros’ que valgan.

El surafricano ejemplifica esa creencia de la que KTM siempre ha sacado pecho. Desde su arrollador título en Moto3 en un ejercicio (2016) en el que pasó el rodillo –siete victorias y 14 podios–, a los tres difíciles que pasó en Moto2 (2017-2019), Binder siempre fue tratado y considerado como un valor seguro, circunstancia validada por el hecho de que se le promocionara directamente al equipo de fábrica. Independientemente de si el botín obtenido el domingo es un episodio aislado o si a partir de ahora habrá que acostumbrarse a ver a las motos naranjas por entre las primeras posiciones, si hay algo evidente es que la apuesta por Binder es un acierto rotundo.

Repasa en fotos el Gran Premio de la República Checa:

Galería Lista Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 1 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 2 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Iker Lecuona, Red Bull KTM Tech 3 3 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing 4 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Pramac Racing 5 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 6 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini 7 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Tech 3 8 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 10 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 11 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Repsol Honda Team 12 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 13 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 14 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 15 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Danilo Petrucci, Ducati Team 16 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Takaaki Nakagami, Team LCR Honda 18 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing 19 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, race start 20 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la carrera Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 21 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la carrera Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la carrera Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 25 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la carrera Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 26 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 27 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Darryn Binder 28 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Petronas Yamaha team 29 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 30 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Avintia Racing 31 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Tercer lugar Johann Zarco, Avintia Racing 32 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 33 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 34 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Segundo lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 35 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Casco y trofeo de Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 36 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 37 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Grid with Repsol Honda’s at the back 38 / 38 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

