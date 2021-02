KTM presenta su moto para la temporada 2021 de MotoGP

El fabricante de Mattighofen cerró un brillante 2020 en el que consiguió sus tres primeras victorias en MotoGP y Pol Espargaró acabó quinto en el campeonato de pilotos, con cinco podios más. Sin embargo, el español decidió asumir nuevos retos en 2021 y correrá en el Repsol Honda.

Su marcha ha sido bien cubierta por KTM. Los austriacos decidieron promocionar a Miguel Oliveira al equipo oficial, patrocinado un año más por Red Bull y que mantiene una decoración similar a la de los últimos tiempos.

"Para ser campeón del mundo seguro que necesitas juntar muchos detalles al mismo tiempo", comentó Oliveira. "A veces, un cuarto puesto será un muy buen resultado y otras un segundo puede que no cumpla nuestras expectativas. Sin duda, ser mejores que en 2020 ya es un comienzo. Relaja bastante saber que la moto es capaz de ganar, pero no puedes dar nada por sentado. Cuando se trata de repetir es más difícil. Me veo capaz de trabajar más en los detalles en un equipo oficial y ser más consistente".

El portugués, que ganó dos carreras el pasado curso, formará pareja con el sudafricano Brad Binder, que consiguió el primer triunfo en la historia de la marca en MotoGP en el GP de la República Checa y se proclamó mejor rookie. La pareja se reencuentra tras haber compartido equipo anteriormente en Moto2 y Moto3.

"En general, 2020 fue una temporada en la que logramos mucho, algunos buenos resultados y la primera victoria.mía y de KTM. Pero también hubo muchos días en los que tuvimos potencial para hacer más. Seguro que ahora el margen para mejorar es más pequeño. Según avanzaba la temporada pasada, aunque tuve un pequeño bajón a la mitad, las cosas fueron mejorando, no solo por los resultados, sino por la forma de afrontar los fines de semana. Creo que tenemos un paquete muy, muy fuerte", apuntó Binder.

El equipo Tech3 seguirá ligado a KTM y contará con material oficial, pero pierde el apoyo de Red Bull. En sus filas seguirá el español Iker Lecuona, que afronta su segunda temporada en MotoGP. A su lado tendrá al veterano Danilo Petrucci, que se movió con rapidez cuando supo que no renovaría con Ducati.

"Es mi décimo año en MotoGP y para celebrarlo correré para KTM. Tech3 es uno de los equipos más competitivos. El año pasado ganaron dos carreras, así que estoy muy contento de estar con ellos. Tenemos todo el apoyo que necesitamos de la fábrica y en un entorno realmente agradable. Tengo mucha, mucha curiosidad por probar la moto y conocer a la gente del equipo. Quiero aportar mi experiencia a esta fábrica. Soy el piloto más experimentado de los cuatro, pero quiero ser más rápido que ellos o luchar con ellos y compartir nuestra opinión para que la moto mejore", dijo Petrucci.

El conjunto francés lucirá una decoración completamente nueva, donde ahora destaca la presencia de KTM y el naranja como color principal.

"Este invierno he trabajado muy duro en mi preparación, porque MotoGP es una categoría muy exigente físicamente y hay que estar en perfectas condiciones. En 2021 quiero empezar al mismo nivel que finalicé la temporada y luego veremos cómo va. El nivel en la categoría es muy alto, pero mi equipo está trabajando muy bien, en 2020 la moto ha dado un gran paso y me siento con confianza para dar lo mejor de mí en la pista", convino Lecuona.

Aunque KTM perdió las concesiones de cara a la nueva temporada, será uno de los dos fabricantes –junto a Aprilia– que sí podrá presentar una moto completamente nueva en 2021. No obstante, ya no podrá hacer test ilimitados con los pilotos titulares ni incorporar evoluciones de motor durante el año.

Tras el enorme crecimiento que experimentaron el pasado curso, KTM se presenta como una gran amenaza en su quinta temporada en MotoGP a pesar de haber perdido los privilegios que han tenido hasta ahora.

"El viaje hasta ahora de KTM en MotoGP ha sido un sueño, pero el proyecto comenzó con el deseo de ganar, por lo que es increíble echar la vista atrás y ver a dónde hemos llegado", afirmó Pit Beirer, director deportivo de KTM. "Sin embargo, no quiero comprometerme a ser ya aspirantes al título. La presión debería recaer sobre otros chicos, pero estamos muy, muy contentos de que el sueño se haya hecho realidad con estas victorias. Tenemos hambre de más. Tenemos un gran equipo y todo el mundo está trabajando duro. Ahora empieza todo de cero".

Así es la KTM RC16 2021