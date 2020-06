KTM agradece a Espargaró, quien apunta a llegar a Honda

KTM ha anunciado este jueves su alineación de pilotos para 2021, en la que aparece como novedad Danilo Petrucci, además con la gran sorpresa de ser enviado por los gestores de Mattighofen al equipo satélite Tech3.

Del extenso comunicado de 1.548 palabras, la nota ha dedicado 37 (apenas tres líneas) a confirmar lo que Motorsport.com adelantó el pasado 4 de junio, que Pol no seguirá pilotando una RC16 la próxima temporada.

“A KTM le gustaría transmitir las gracias a Pol Espargaró. 2020 será el cuarto año juntos en una colaboración que ha logrado varios logros importantes y ambas partes quieren seguir diferentes caminos en MotoGP desde 2021 en adelante”, se puede leer.

El farragoso contrato entre KTM y Pol, que acaba a final de este año, incluye varias cláusulas. Una de ellas es que el piloto, en ningún caso, puede anunciar su marcha o fichaje por otro equipo sin que antes la marca tenga atado un sustituto y lo haya comunicado oficialmente. Algo que ha sucedido hoy.

El límite para hacerlo era el 30 de junio, y sólo en el caso de que ambas partes entraran en conflicto KTM podía impedir a Pol anunciar su futuro hasta el 15 de septiembre.

Sin embargo, tal y como admite en su comunicado y ya dijo el agente del piloto en una entrevista radiofónica el pasado domingo, ambas partes, finalmente, han decidido separarse amistosamente, por lo que el anuncio del fichaje de Espargaró por el equipo Repsol Honda podría llegar en cualquier momento.

Posiblemente, antes de que eso suceda, Honda tratará de cerrar su alineación de pilotos para 2021, en la que Pol entrará como pareja junto a Marc Márquez en el equipo oficial, en el sitio de Alex Márquez.

Esa es ahora la pieza que HRC debe encajar con el máximo mimo y cuidado, estamos hablando de todo un bicampeón del mundo que aún no ha debutado en el equipo oficial, con el que tiene contrato hasta final de año.

La intención de Honda es seguir ofreciéndole todo el apoyo y material oficial a Alex en 2021 bajo la estructura LCR, de la que tendrá que salir uno de sus actuales inquilinos, Cal Crutchlow o Takaaki Nakagami. En esa maniobra, el que más números tiene para irse es, ahora mismo, el británico.

Con el anuncio de sus cuatro pilotos de MotoGP para 2021, KTM también, sin nombrarlo, da por perdido definitivamente a uno de sus pilotos jóvenes, el español Jorge Martín, que como ya adelantó también Motorsport.com, ha firmado un acuerdo con Ducati para correr en Pramac a partir de 2021.

En el contrato de Martín hay una cláusula que obliga a KTM a darle una MotoGP en 2021, y en caso de no cumplir ese requisito, el piloto queda libre el 1 de julio, o sea, la próxima semana.

Este es un factor importante, ya que nos permite entender el motivo principal por el que KTM ha tenido que colocar a su flamante fichaje, Petrucci, en Tech3.

Miguel Oliveira, cuando pasó de Moto2 a MotoGP, tenía la promesa de la cúpula de Mattighofen de pasar al equipo oficial a la primera oportunidad que se presentase. Pero cuando Johann Zarco decidió irse a mitad de temporada, los responsables de la marca no observaron lo pactado, dando prioridad a Brad Binder.

La jugada no sentó nada bien al portugués, que tuvo que ver como un piloto de Moto2 le pasaba por delante. Las conversaciones fueron tensas: “Parece que para KTM no soy digno de estar en el equipo oficial”, llegó a decir Miguel, y por segunda vez la promesa se reafirmó, con la esperanza por parte de KTM de que el problema no les estallaría en las manos tan pronto.

Pero la negativa de seguir de Pol y Martín ha puesto, otra vez sobre la mesa, una plaza libre en el equipo oficial y, esta vez Oliveira ha hecho valer sus derechos.

KTM no ha tenido más remedio que acceder a promocionarle al primer equipo y enviar a Petrucci al Tech3. De lo contrario se arriesgaban a perder, en menos de un mes, a tres de sus pilotos más importantes: Pol, Miguel y Jorge. Sin olvidar la espantada de Zarco el año pasado.

