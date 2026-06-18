KTM pide a Acosta que pruebe la moto de 2027 pese a su cambio a Ducati
Pedro Acosta se subirá este lunes en Brno a la KTM RC16 de 2027, con el nuevo motor de 850cc y los neumáticos Pirelli, pese a que el murciano competirá, el próximo año, con Ducati. Raúl Fernández, si se recupera, también hará el test con la Aprilia.
El fabricante austríaco le ha pedido a su piloto de referencia, Pedro Acosta, que se suba al nuevo prototipo de 850cc, con menos aerodinámica, sin dispositivos de altura y con neumáticos Pirelli con el que competirá la próxima temporada en el Mundial de MotoGP, pese a que, para entonces, los pilotos titulares de la marca naranja serán Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio, ahora en los equipos satélite de Ducati.
Precisamente, Acosta hará el camino inverso, y muy pronto será anunciado como nuevo piloto del equipo oficial del fabricante de Bolonia, donde formará una de las parejas que más expectación pueden levantar en la parrilla de MotoGP junto a Marc Márquez.
Tal y como adelantó Motorsport.com, Honda pidió a sus dos pilotos titulares, Joan Mir y Luca Marini, que el lunes, en el test de Brno, donde por primera vez los titulares de cada fábrica podrán pilotar la moto de 2027 con los neumáticos Pirelli, se suban a la RC214V de 2027, pese a que el español correrá el próximo año con una Ducati de Gresini y el italiano sigue sin saber dónde lo hará.
Raúl Fernández, Trackhouse Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Aprilia cuenta con Raúl Fernández
Además de Acosta, Mir y Marini, tras pilotos sin contrato para 2027 que se subirán a una moto con la que no competirán en el futuro, también Aprilia le ha pedido a Raúl Fernández que pruebe la RS GP27 de 850cc que la casa de Noale esta preparando, por más que los técnicos italianos contarán con su piloto de referencia en pista, Marco Bezzecchi, ya renovado con un contrato multianual desde el pasado mes de febrero.
El único problema es que Fernández, según ha informado el equipo, llegó ayer a Brno y no se encuentra bien, pasando algunos controles médicos a la espera de que mejore para poder subirse mañana a la moto.
De momento, el español todavía no ha renovado con Trackhouse Racing Team, por lo que, de alguna manera, se uniría al grupo de pilotos titulares sin contrato para 2027 que harán el test con las motos de la nueva era de MotoGP.
Además de Raúl, la única duda ahora mismo es qué piloto acompañará a Acosta en el garaje de KTM, ya que el fabricante austríaco convocó para este test a sus dos probadores, Pol Espargaró y Dani Pedrosa, con lo que, a priori, deberá descartar a uno de los dos, por más que tanto Pol como Dani ya han probado en test privados la RC16 de 2027.
Test Brno motos 2027:
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Ducati
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Marc Márquez
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KTM
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Pedro Acosta
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Pol Espargaró o Dani Pedrosa
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Aprilia
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Marco Bezzecchi
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Raúl Fernández*
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Honda
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Joan Mir
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Luca Marini
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