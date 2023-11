A Martín lo "motiva" que otros quieran seguirlo

Jorge Martín no baja el listón. El piloto español volvió a mostrarse veloz este viernes, en la primera jornada del Gran Premio de Malasia de MotoGP. Ya dio muestras de su nivel en la primera práctica, al liderar la tabla de tiempos con un registro de 1:59.513, para posicionarse por delante de un sólido Alex Márquez.

Todo parecía indicar que Martín también comandaría la segunda sesión de ensayos, con un tiempo de 1:57.997, pero el de Cervera logró rebajárselo por algo más de una décima. Sin embargo, el segundo clasificado del Mundial pudo darse por satisfecho con su segunda posición, sobre todo viendo que Pecco Bagnaia, su rival por el título, volvió a estar detrás para pasar el corte: fue octavo tras lograr un 1:58.420 en la parte final del entrenamiento.

Tras completar el primer día en Sepang, Martín se mostró contento por estar más fuerte de lo que esperaba de primeras, y por haberse impuesto un día más a aquellos pilotos de la parrilla que querían seguirle la rueda para superar el corte de la Q2, esto es, para meterse en el Top 10.

"Fue un día positivo, pero un poco estresante porque parecía que iba a llover", empezó diciendo el español. "Pero fui competitivo, no me esperaba que tanto. En cuanto ritmo creo que soy de los más fuertes. En cuanto he sacado la moto del taller he escuchado varios motores que se arrancaban".

"A mí me viene bien meter gente de por medio, si se puede. Aunque tenga gente detrás, yo tiro. Tener a gente que coge rueda me motiva para escaparme de ellos. Pero, el ruidito de su motor me desconcentra. El que salgan a mi rueda, pegados, y me pueda escapar, eso ya me demuestra mucho. Pero puedo asegurar que no es fácil", siguió después, reconociendo que le molesta algo pero que puede convivir con ello.

Posteriormente, Martín reconoció que no quiere tocar mucho la base actual de su GP23, aunque haya algunos días en los que no está cómodo al 100 por 100, y que a pesar de su posición vio a Bagnaia competitivo de primeras, en un circuito que le gusta.

"Conozco la moto, estamos tocando muy pocas cosas y sé hasta dónde puedo llegar. Hay días en los que no va la moto como me gustaría, pero prefiero no tocar. Me noto un pelín estancado a nivel de puesta a punto, pero es que estamos a un nivel muy alto. Mucho más ya no hay. Pecco se va acercando a lo largo del fin de semana. Aquí le he visto más competitivo ya de entrada", detalló.

"Todos queremos acabar bien el año. A una vuelta hay mucha (gente) que después, en carrera, tiene muchos más problemas en aguantar el ritmo. Pecco y yo estamos muy parejos, pero al margen de nosotros no veo a nadie más", finalizó después, señalando que probablemente sean los dos contendientes al título quienes copen el protagonismo en los dos próximos días, más allá de 'outsiders' como Alex Márquez.