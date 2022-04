Martín: "Tres caídas en cinco carreras no es positivo"

Portimao.- Tres ceros suma ya el corredor de Pramac-Ducati, una situación nada buena para un piloto joven y en plena progresión que demuestra fin de semana sí y fin de semana también que tiene la velocidad pura en sus venas. Sin embargo, el ondulado trazado portugués no se adapta al pilotaje del madrileño, que si el año pasado sufrió un accidente que le mantuvo seis carreras fuera de combate en Portimao, este fin de semana ha completado, posiblemente, su pero gran premio del curso.

Por primera vez, Jorge Martín no se clasificó en la primera fila de la parrilla, es más, no logró ni pasar el corte de la Q1. Y en carrera, cuando venía en remontada, se encontró con una caída completamente inesperada.

“Estaba rodando detrás de Marc Márquez y sentía que tenía un poco más de velocidad que él, pero no encontraba la forma de adelantarle”, explicaba Martín este domingo al final de la carrera.

“Intenté quedarme detrás de él para ir hacia delante con él, pero he perdido la rueda delantera sin hacer absolutamente nada. He frenado igual y he hecho todo idéntico que en las anteriores vueltas, lo hemos visto en los datos, pero me he caído”, dijo contrariado.

“Es una verdadera pena porque creo que estaba rodando rápido, pero estoy confiado de cara a la próxima semana en Jerez porque creo que la velocidad la tenemos. Espero hacer una buena carrera allí”.

Martín se cayó en la carrera inaugural de la temporada, en Qatar, donde Pecco Bagnaia se lo llevó por delante. Se volvió a ir al suelo en Indonesia en condiciones de lluvia y una pista inestable. Y este domingo, por tercera vez en cinco carreras, un nuevo cero.

“Es un lastre, y podría haber sido mucho peor viendo como ha ido la carrera respecto al resto, con las caídas de Enea Bastianini y Jack Miller, pero está claro que tres caídas en cinco carreras no es positivo, hay que mirar el por qué y tratar de de solucionarlo”.

Con el Mundial ya en Europa y a velocidad de crucero, sumar tantos ceros no hará replantear al corredor de Pramac su forma de afrontar las próximas carreras.

“No voy a cambiar la forma en la que afrontamos las carreras, no hice nada del otro mundo en la caída, al final hay que apretar porque si intentas tomarte las cosas con prudencia acabas el 15º. Me encuentro confiado para Jerez y creo que voy a poder hacer una buena carrera allí”, cerró el español.

