MotoGP GP de Portugal

Jorge Martín revela su mentalidad antes de una posible definición del título de MotoGP en Portugal

Martín y Marco Bezzecchi aún pueden impedir que Marc Marquez consiga el título de 2026, pero sus chances parecen bastante escasas

Rachit Thukral

Publicado: 19 nov 2026, 19:06

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Jorge Martín dice que llega al Gran Premio de Portugal de este fin de semana con el objetivo de lograr una victoria en carrera, más que de mantener viva la lucha por el campeonato hasta la final de Valencia.

El piloto oficial de Aprilia está a 60 puntos de Marc Márquez, de Ducati, cuando solo quedan los dos últimos fines de semana de 2026, lo que significa que el título podría quedar fuera de su alcance ya desde la carrera sprint de Portimao.

Márquez solo necesita sumar dos puntos más que Martín en la sprint del sábado para sellar el título, mientras que este último necesita recortar 24 puntos durante el fin de semana para seguir con opciones en el campeonato.

Con la lucha por el título prácticamente asumida como perdida, Martín dijo que sigue centrado en cerrar de la mejor manera su tensa etapa de dos años con Aprilia, con una victoria en carrera como su principal objetivo para el fin de semana.

"Quiero terminar de verdad mi temporada con Aprilia de la mejor manera posible", dijo. "En términos de campeonato, no está en mis manos; no está bajo mi control.

"Lo que sí está bajo mi control es intentar ganar, intentar dar lo mejor de mí e intentar estar realmente concentrado para llevar a casa la mayor cantidad de puntos posible.

"Luego, si pasa algo, estaremos ahí para estar preparados, pero, en este momento, es realmente, realmente difícil.

"Mi objetivo no es recuperar 24 puntos sobre Marc porque eso es casi imposible, pero ganar [la carrera] sí es un objetivo. Gané aquí la última vez [en 2024]. Siento que es una pista en la que puedo rendir realmente bien, y ese es mi objetivo. Después, veremos qué pasa".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

A pesar de consolidarse como el rival más cercano de Márquez por el título esta temporada, Martín solo ha conseguido una victoria en grandes premios y cuatro triunfos en sprint en 2026.

Su compañero Marco Bezzecchi ha logrado seis victorias en grandes premios en comparación, pero se ubica otros 14 puntos por detrás en la clasificación después de que una serie de errores no forzados y una lesión a mitad de temporada le quitaran impulso a su desafío por el título.

El italiano necesita ganar las cuatro carreras entre los fines de semana de Portimao y Valencia, y esperar que Márquez no sume puntos, para asegurar un título improbable.

Bezzecchi dijo que la lucha por el título no ocupa su mente de cara a Portimao, y describió 2026 como su mejor temporada en MotoGP hasta la fecha pese a la cantidad de errores.

"Matemáticamente, hay una posibilidad, pero, siendo realistas, es una posibilidad muy, muy lejana. Así que cambié un poco mi mentalidad.

"Obviamente intentaré dar lo mejor de mí para conseguir el máximo en estos dos últimos fines de semana de carrera, empezando por aquí, pero el campeonato está un poco fuera de mi control.

"Pero mi objetivo es intentar hacer una buena carrera e intentar empezar de la mejor manera desde mañana.

"Me encantaría lograrlo [un doble triunfo este fin de semana], pero no es lo único que me mantendrá con vida porque Marc tiene que no sumar puntos y eso es un poco poco realista con el nivel de Marc ahora mismo.

"Así que intentemos centrarnos en nuestro trabajo, que es pilotar la moto de la mejor manera posible. Daré lo mejor de mí y luego veremos qué podemos llevarnos a casa.

"Siempre es importante intentar terminar la temporada de la mejor manera posible. Esta ha sido mi mejor temporada en MotoGP hasta ahora, así que me encantaría continuar con la tendencia positiva".

Consultado sobre la posibilidad de que Aprilia imponga órdenes de fabricante entre sus dos equipos para mantener sus escasas esperanzas en el campeonato, Martín puso una expresión inexpresiva antes de responder con un simple "no".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo “Aprilia perdió el campeonato porque se enfrentó a Marc Márquez”, dice Alex

Artículo siguiente Di Giannantonio aclara que no quiso dar lecciones a Marc Márquez tras la polémica en Qatar

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Rachit Thukral





“Aprilia perdió el campeonato porque se enfrentó a Marc Márquez”, dice Alex



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



16 h



“Aprilia perdió el campeonato porque se enfrentó a Marc Márquez”, dice Alex





Honda vuelve a convocar a Jake Dixon mientras Joan Mir se baja del GP de Portugal



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 d



Honda vuelve a convocar a Jake Dixon mientras Joan Mir se baja del GP de Portugal





Honda explica por qué las motos de 850cc de MotoGP no están lejos del ritmo de las de 1000cc



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 d



Honda explica por qué las motos de 850cc de MotoGP no están lejos del ritmo de las de 1000cc

More from

Jorge Martín





Dovizioso cree que Bezzecchi y Aprilia tiraron un Mundial que tenían a favor



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



8 d



Dovizioso cree que Bezzecchi y Aprilia tiraron un Mundial que tenían a favor





Rivola: "A veces no bastan cuatro Aprilia para batir a Marquez, el Mundial lo ha ganado él"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



10 d



Rivola: "A veces no bastan cuatro Aprilia para batir a Marquez, el Mundial lo ha ganado él"





Jorge Martín estará "casi al 100%" en Portugal y mantiene vivas sus opciones al título



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



11 d



Jorge Martín estará "casi al 100%" en Portugal y mantiene vivas sus opciones al título

More from

Aprilia





Tras el Gran Premio de Qatar de MotoGP, es hora de sanar las heridas



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



8 d



Tras el Gran Premio de Qatar de MotoGP, es hora de sanar las heridas





Bezzecchi firma un récord histórico con 12 victorias en 12 circuitos distintos en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



8 d



Bezzecchi firma un récord histórico con 12 victorias en 12 circuitos distintos en MotoGP





¿Marco Bezzecchi finalmente recuperó su rendimiento de inicio de temporada en MotoGP?



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



9 d



¿Marco Bezzecchi finalmente recuperó su rendimiento de inicio de temporada en MotoGP?

Últimas noticias





Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



2 h



Pirelli introduce un límite de stint para el GP de Qatar de F1, pero aumenta respecto a 2025





Antonelli confía en el W17 pese a la penalización y a la falta de datos en seco



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Antonelli confía en el W17 pese a la penalización y a la falta de datos en seco





Jacques Villeneuve: Mercedes no será el equipo dominante en 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 3 h



Jacques Villeneuve: Mercedes no será el equipo dominante en 2027





Russell lidera un viernes poco útil en Las Vegas de cara a un sábado de incógnita



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



3 h



Russell lidera un viernes poco útil en Las Vegas de cara a un sábado de incógnita

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete