MotoGP GP de Malasia

Jorge Martín se retira del Gran Premio de Malasia

Jorge Martín no ha podido minimizar las consecuencias de la fractura que arrastra en su muñeca derecha, y este sábado por la mañana decidió bajarse de la moto y no participar en el Gran Premio de Malasia de MotoGP.

Oriol Puigdemont

Publicado: 31 oct 2026, 3:22

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El español se cayó durante la última carrera al sprint, el sábado pasado, en Australia y mientras luchaba con Marc Márquez por el triunfo, y en el accidente se fracturó el radio del brazo derecho.

La cancelación de la prueba del domingo, por el temporal de agua que azotó el estado de Victoria, abrió una puertecita a intentar la heroicidad de volver a subirse a la moto en Malasia, menos de una semana después. Sin embargo, ni el intenso tratamiento de fisioterapia y magnetoterapia que ha seguido el de Aprilia han sido suficientes como para hacerle el dolor soportable.

Jorge Martín terminó el 20º en el primer ensayo en Sepang, en el que se quedó a 1,8 segundos de Márquez, el más rápido. Por la tarde, apenas completó tres vueltas, antes de optar por parar y descansar, para evaluar al día siguiente si tenía sentido seguir.

Este sábado, antes de que diera comienzo el segundo ensayo libre, Martín visitó el centro médico del trazado, acompañado de Ángel Charte, el director médico del campeonato, y salió a la pista para ponerse a prueba. El #89 llevó a cabo tres tandas, con un total de ocho vueltas, la más rápida de ellas 1,8 segundos más lenta que la del primero, Enea Bastianini. Martín fue el último en la tabla de tiempos.

Llegados a este punto, con falta de fuerza en las frenadas fuertes lastrándole, el corredor consideró inútil seguir con ese calvario, y decidió dar por concluido su concurso en Sepang, con la primera criba de la cronometrada (Q1) ya en marcha.

Este desenlace probablemente tenga una influencia determinante en la resolución del Mundial, si tenemos en cuenta la ventaja de diez puntos que tiene Márquez sobre Martín. A la espera de que se disputen la sprint, y la prueba larga, el margen a favor del catalán crecerá considerablemente a su salida de Malasia.

La fractura en el radio de Martín, a su vez, difícilmente sanará con vistas al fin de semana que viene, fecha en la que debe disputarse el Gran Premio de Qatar, siempre que la inestabilidad en el Medio Oriente no aumente en las próximas horas. Con esta perspectiva, a Márquez se le aclara cada vez más el panorama en su objetivo de coronarse con la que sería su octava corona en la categoría de las motos pesadas.

Paolo Bonora, team manager del equipo oficial de Aprilia, explicó la decisión de 'Martinator' tras hacerse oficial: "Hemos decidido, conjuntamente con el doctor Charte, no continuar. Realmente, Jorge hoy se sentía mejor respecto a ayer, y no tenía un dolor en particular. El problema es que en las fases de frenada fuerte no tenía suficiente capacidad de frenar en la línea correcta. Había muchos segundos de desventaja, y no tenía sentido correr estos riesgos".

"Sí que hemos visto que mejora con el día a día, que es verdaderamente positivo. Miramos hacia delante, a Qatar. El plan es regresar lo antes posible a España, donde se iniciará un tratamiento normal de recuperación lo antes posible. Tenemos la confianza de su capacidad de recuperación, ya lo hemos visto durante el año, sabemos de su fuerza de voluntad".

"La condición ha mejorado respecto a ayer, con lo cual, es solo una cuestión de tiempo. Él es capaz de pilotar, pero cuando está en modo 'time attack' y debe forzar, su cuerpo dice que hay que parar. No tiene suficiente fuerza, solo en las frenadas verdaderamente fuertes. No es una decisión fácil, nos estamos jugando el campeonato. Cada punto cuenta. Pero la prioridad para nosotros es su seguridad, su salud. Lo que hemos decidido es lo adecuado", cerró.

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