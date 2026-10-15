MotoGP GP de Indonesia

Jorge Martín: “No siento que vaya a sufrir más” en la recta final por el título de MotoGP

Martín puede haber quedado por detrás de Bezzecchi y Fernández en Mandalika, pero cree que está bien posicionado para la etapa final de la campaña

Rachit Thukral

Edited: 15 oct 2026, 10:46

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El líder del campeonato de MotoGP, Jorge Martín, confía en poder seguir siendo competitivo en las últimas cinco rondas de la temporada, e insiste en que sus dificultades ya quedaron atrás.

El rendimiento del piloto de Aprilia ha fluctuado enormemente de un circuito a otro a lo largo del año, con varias actuaciones sólidas intercaladas con fines de semana en los que inexplicablemente estuvo fuera de ritmo.

Tras regresar del receso de verano, encontró de inmediato su mejor forma con una victoria y un segundo puesto en Silverstone, pero luego retrocedió en Aragón y perdió más terreno en San Marino debido al síndrome compartimental.

Sin embargo, Martín ha terminado ahora los últimos tres grandes premios en el podio, con su tercer puesto en Mandalika el domingo pasado permitiéndole recuperar el liderato sobre Ducati y Marc Márquez.

Aunque no pudo igualar el ritmo de sus compañeros de Aprilia Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, que terminaron primero y segundo, Martín sacó motivos de aliento de su resultado en Indonesia y cree que ahora está bien posicionado para la recta final por el título.

“Estoy feliz de tener mi tercer podio consecutivo con Aprilia; esto es súper lindo”, dijo el campeón de 2024. “Siento que tengo la confianza de que seré rápido en todas las carreras que quedan.

“Por supuesto, hubo carreras en las que pensé que iba a sufrir y, de hecho, estaba sufriendo.

“Ahora, no siento que vaya a sufrir más. Seré realmente competitivo y estoy muy enfocado en lo que viene”. Martín había surgido como el favorito para la victoria en la sprint de Mandalika después de que tanto Bezzecchi como Fernández quedaran eliminados en el caos de la primera vuelta. Sin embargo, la presión de los neumáticos comprometió severamente su carrera, antes de que un error tardío acabara con cualquier posibilidad de victoria. Finalmente terminó cuarto, mientras su rival por el título, Márquez, logró un triunfo inesperado en uno de los circuitos más débiles para Ducati.

Aunque Martín quedó decepcionado por la oportunidad perdida, remarcó que solo se está volviendo más rápido a medida que avanza la temporada.

“Perdí una gran oportunidad de ganar la sprint, pero esto son carreras; a veces ganas y a veces aprendes”, dijo.

“El domingo fue un gran día. Recuperamos el liderato. Todavía quedan cinco carreras. Siento que cada vez soy más y más rápido para luchar [por el título]”.

Por qué Martín fue la segunda Aprilia más lenta

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque Martín quedó encantado con su resultado del domingo, especialmente con Márquez apenas pudiendo ser sexto, desperdició una oportunidad de tomar distancia respecto de su rival de Ducati en la clasificación.

De hecho, Martín no le sacó ni un solo punto a Márquez durante todo el fin de semana, con la diferencia entre ambos manteniéndose igual que antes de Indonesia.

Si bien el resultado de la sprint tuvo su parte, Martín tampoco tuvo el ritmo de sus compañeros de Aprilia Bezzecchi y Fernández durante todo el fin de semana, y terminó a casi siete segundos de la punta en el gran premio.

Tras perderse el GP de Indonesia del año pasado por lesión, el español dijo que la falta de experiencia con la RS-GP en Mandalika lo dejó en desventaja.

“Parece que en las curvas rápidas ellos podían llevar más velocidad con menos patinamiento, y yo estaba patinando como loco. Por eso intentaba asumir riesgos, intentaba ganar tiempo”, explicó.

“Por supuesto, mejoré mucho durante el fin de semana en comparación con el primer día, pero me faltaron un poco de vueltas. Quizás la temporada pasada ellos ya dieron un paso, y esta temporada yo intentaba igualarlos. A veces siento que cuando no he corrido [en una pista] el año anterior, me cuesta igualar su velocidad. Pero otras veces no sufro.

“Así que esta fue así. No saqué ese extra de la Aprilia, que estaba funcionando súper bien, pero estoy contento con el resultado”.

Martín espera que ese último poco de rendimiento que le ha faltado no le pese en la lucha por el campeonato.

"La consistencia será muy importante, la velocidad será súper importante, y ser inteligente", dijo.

"Falta algo en cada carrera, un poquito en cada carrera. Espero que esto no sea lo que me falte (lamente) después de que termine la temporada, pero siempre estamos ahí, siempre sumando puntos, casi siempre en el podio. "

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los pilotos de MotoGP dudan sobre viajar a Qatar por seguridad ante la crisis en Medio Oriente

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Rachit Thukral





Toyota advierte que BMW tendrá ventaja en la visita del WEC a Barcelona tras un test privado



WEC



WEC



Barcelona



1 d



Toyota advierte que BMW tendrá ventaja en la visita del WEC a Barcelona tras un test privado





Aprilia considera aplicar órdenes de equipo mientras se intensifica la lucha por el título de MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



Aprilia considera aplicar órdenes de equipo mientras se intensifica la lucha por el título de MotoGP





Toprak Razgatlioglu se someterá a una revisión en el hombro: "Espero no necesitar cirugía"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



3 d



Toprak Razgatlioglu se someterá a una revisión en el hombro: "Espero no necesitar cirugía"

More from

Jorge Martín





Por qué no hubo sanción para Jorge Martín pese a saltarse la salida en Indonesia



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



2 d



Por qué no hubo sanción para Jorge Martín pese a saltarse la salida en Indonesia





Martín asume el fallo de Aprilia en Indonesia: "Estamos aquí para ganar y perder juntos"



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



4 d



Martín asume el fallo de Aprilia en Indonesia: "Estamos aquí para ganar y perder juntos"





Bezzecchi explica por qué le falta algo para estar al nivel de Márquez y Martín en MotoGP



MotoGP



MotoGP 7 d



Bezzecchi explica por qué le falta algo para estar al nivel de Márquez y Martín en MotoGP

More from

Aprilia





Los pilotos de MotoGP dudan sobre viajar a Qatar por seguridad ante la crisis en Medio Oriente



MotoGP



MotoGP 20 h



Los pilotos de MotoGP dudan sobre viajar a Qatar por seguridad ante la crisis en Medio Oriente





Bezzecchi ve el título "más perdido que ganado" pese a ganar en Indonesia



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



3 d



Bezzecchi ve el título "más perdido que ganado" pese a ganar en Indonesia





MotoGP aplicará multas económicas a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales



MotoGP



MotoGP



GP de Indonesia



4 d



MotoGP aplicará multas económicas a los pilotos que no cumplan con los eventos promocionales

Últimas noticias





Jorge Martín: “No siento que vaya a sufrir más” en la recta final por el título de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



30 min



Jorge Martín: “No siento que vaya a sufrir más” en la recta final por el título de MotoGP





"No me ayudan ni a mí ni a mi futuro": Colapinto exige parar el odio en redes sociales



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 14 h



"No me ayudan ni a mí ni a mi futuro": Colapinto exige parar el odio en redes sociales





Test de Pirelli: Mercedes completa 125 vueltas en Magny-Cours con los intermedios para 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 14 h



Test de Pirelli: Mercedes completa 125 vueltas en Magny-Cours con los intermedios para 2027





Por qué Horner prohibió mencionar aMercedes mientras Red Bull construía su propio motor de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



15 h



Por qué Horner prohibió mencionar aMercedes mientras Red Bull construía su propio motor de F1

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete