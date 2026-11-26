MotoGP GP de Valencia

Jorge Martín: "Mi relación con Aprilia ha sido difícil, pero me hizo mejor persona y piloto"

Martín reflexiona sobre sus dos años en Aprilia mientras busca darle el título de constructores en Valencia

Germán Garcia Casanova Richard Asher

Publicado: 26 nov 2026, 17:26

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Jorge Martín dice que le gustaría terminar el campeonato del mundo como subcampeón en Valencia este fin de semana, pero admite que lo más importante ahora es disfrutar de su última salida con Aprilia y asegurar el título de constructores para el fabricante de Noale.

Martín y Aprilia han tenido dos años juntos cortos pero intensos, una montaña rusa que llega a su fin este fin de semana en el Gran Premio de Valencia. Allí, el español peleará por el segundo lugar en el campeonato del mundo con su compañero de equipo Marco Bezzecchi, mientras que el fabricante buscará asegurar el título de constructores.

En la rueda de prensa previa al evento de este jueves, Martín estuvo sentado junto a Pedro Acosta y Fabio Quartararo, el piloto al que reemplazará en Yamaha. Se los vio conversando antes de la conferencia, y a Martín le preguntaron luego, en su entrevista en español, si habían estado hablando de lo que le esperaba en la marca japonesa.

"No, no, para nada", dijo Martín. "Eso lo veré el martes. Ahora mismo estamos enfocados en este fin de semana, que tenemos que terminar bien.

"El objetivo es disfrutar de este último fin de semana del año. Creo que, ahora mismo, el resultado es lo menos importante. Soy tan competitivo como cualquiera y voy a darlo todo para intentar ganar. Obviamente, es mejor terminar segundo en el campeonato del mundo que tercero, pero no cambiará nada para mí. Sobre todo, el objetivo es asegurar el título de constructores para Aprilia".

Aprilia lidera sobre Ducati por nueve puntos en el campeonato de constructores, en el que solo cuenta para el total el resultado del piloto mejor ubicado de cada fabricante (los pilotos satélite también pueden sumar puntos). Y todo se definirá hasta el final. Incluso si una Aprilia consigue los 12 puntos por ganar la sprint del sábado, sin que ningún Ducati sume, ampliando así la ventaja a 21, el título todavía seguiría técnicamente abierto el domingo.

"Vamos a ir por ello", continuó Martín. "Quiero despedirme de Aprilia de la mejor manera posible, porque creo que lo merezco después de todo lo que he peleado para llegar hasta aquí, y podría ser un gran momento".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

No hay que olvidar que Martín viene corriendo con una fractura en el radio de la mano derecha desde su caída en la sprint del GP de Australia.

"Creo que llego en mejor forma que en Portimao [la última carrera]. Sentí los efectos del esfuerzo durante algunos días después del fin de semana pasado, y en general me sentí mal hasta ayer. El esfuerzo allí fue duro. Pero me siento bien y creo que esta pista no es tan exigente físicamente, así que podré afrontarlo mejor".

Después de un primer año marcado por las lesiones y una disputa contractual, y luego una segunda temporada exitosa en 2026, la etapa de Martín con Aprilia ha sido complicada.

"Ha sido una montaña rusa en general, no solo en pista. Ha sido una relación complicada, pero logramos darle la vuelta. Durante el año, dije muchas veces que no necesitamos ser amigos, solo necesitamos trabajar juntos para ganar. Al final, la relación terminó siendo buena y estoy contento.

"Me dieron todas las herramientas que necesitaba, y están agradecidos porque saben que lo di todo en pista, que en definitiva es lo único que pueden pedirme.

"Me voy de Aprilia siendo una persona mucho mejor que cuando llegué. Más fuerte y con más confianza en mí mismo, sabiendo que soy capaz de mucho más de lo que jamás podría haber imaginado en mi vida. Creo que este es un momento dulce y quiero cerrarlo de la mejor manera posible.

"No soy alguien que se mire al espejo o hable consigo mismo, pero estoy muy orgulloso. Soy una persona muy fuerte, muy dura. Hace un año no creía en mí mismo, tenía muchas dudas, y poder transformar todo en energía para pelear otra vez por el título me demostró que puedo hacerlo mil veces más. Voy a ser más fuerte a partir de ahora, voy a creer más en mí porque creo que soy mejor persona y mejor piloto que hace un año".

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