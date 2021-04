Ducati: "Ahora veremos la madurez y adaptación de Martín"

Después de un debut positivo en la categoría de las motos pesadas –terminó 15º–, el español irrumpió como un trueno en la segunda carrera consecutiva en Losail, en la que se adjudicó una pole estratosférica y en la que lideró el pelotón durante 18 vueltas de las 22 totales, sin cometer el más mínimo error. Una muestra de lo que puede llegar a ofrecer el madrileño, a quien, no obstante, se le presenta, como a todos los novatos, un panorama bastante más complicado a partir de ahora.

Martín, al igual que el resto de recién llegados a la clase reina, dispuso de seis días de pretemporada en Losail, más las sesiones de ensayo y las 44 vueltas de las dos pruebas. Una barbaridad de kilómetros que de alguna forma minimizaron su falta de experiencia en MotoGP, por más que eso no quite ni una pizca de importancia a lo que hizo el fin de semana pasado.

No obstante, desde Ducati apuestan por la prudencia a la hora de analizar el fenómeno Martín, y consideran crucial ver cómo se las apañará el chico en los próximos circuitos, antes de sacar conclusiones.

“Con Martín dimos un golpe. Lo que hizo fue una demostración del talento que tiene y de cómo trabaja. Que se llevara la pole y que liderara la carrera durante 18 vueltas sin cometer un solo error, es algo muy positivo”, destaca Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati. “Y lo que tiene que hacer es seguir así, como hasta ahora. A partir de aquí tenemos que ver qué pasa en circuitos en los que no ha rodado con la Ducati, y en los que solo dispondrá de dos días para acostumbrarse a ellos”, añade el ejecutivo del fabricante de Borgo Panigale. “La última carrera en Qatar fue muy particular porque todos los pilotos llevaban muchos días rodando allí, y e so es algo que a los novatos les ayuda. Será ahora, en trazados nuevos para él, donde veremos su madurez y capacidad de adaptación”, concluye Ciabatti.

