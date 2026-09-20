Jorge Martín descarta la operación de su brazo por el momento tras el podio en Austria

Jorge Martín acaba de vivir una semana ajetreada. Tras sufrir dolores causados ​​por el síndrome compartimental el domingo pasado durante la carrera de Misano, el español consultó a los médicos y evaluó sus posibilidades de competir con normalidad en Austria, temiendo enfrentarse a un fin de semana físicamente complicado.

El piloto de Aprilia fue tranquilizándose poco a poco y, contra todo pronóstico, vio cómo se alejaba la perspectiva de tener que someterse a una intervención quirúrgica este mismo lunes. Habiendo sufrido ya numerosas lesiones graves, no ocultó su temor a pasar por quirófano, por lo que ha tomado una decisión con alivio esta tarde: el Gran Premio que logró liderar en Spielberg le ha convencido de no operarse por el momento.

"Mi estado es complicado, sin duda, porque no estoy al 100%, pero me siento mucho mejor que en Misano, así que vamos por buen camino", explicó al sitio oficial de MotoGP. "No me voy a operar mañana; voy a intentar seguir así. Ahora intentaré descansar y recuperarme bien de estas dos carreras, que han sido muy duras físicamente".

Al hablar de los beneficios del tratamiento al que se somete para aliviar la presión en su antebrazo derecho, Jorge Martín confirmó su decisión durante la rueda de prensa posterior a la ceremonia del podio: "Llegué a este fin de semana con muchas dudas sobre mi estado físico y, al final, todo ha ido muy bien; parece que podremos evitar la operación, y eso es muy importante".

Jorge Martín (Aprilia Racing Team) Photo de : Joe Klamar / AFP via Getty Images

¿Cómo explica haber sufrido tanto el domingo pasado y sentirse mejor ahora? "No lo sé; tal vez en Misano estaba más tenso. En cualquier caso, ocurrió algo que limitó un poco mi rendimiento", señala.

"Aquí, desde el viernes, me he sentido muy bien; así que, o bien piloto mejor o los tratamientos que sigo están funcionando. Seguiré así. Creo que ahora soy capaz de sacar el máximo partido a mi estado físico y luchar por el título".

Tras recuperar el liderato del campeonato este fin de semana, Jorge Martín no oculta su alivio por sentirse mejor al entrar en una fase decisiva de la temporada. No obstante, no descarta una futura intervención para solucionar el problema de forma más duradera.

"Veré cuándo es el momento adecuado para operarme e intentaré entender cuáles son mis mejores opciones, tal como he hecho en el pasado. Creo que cuento con muy buenos médicos que pueden aconsejarme bien".