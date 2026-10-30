MotoGP GP de Malasia

Jorge Martin declarado apto para correr en el GP de Malasia tras la FP1

El equipo médico de MotoGP ha dado a Martin la aprobación final para participar en el GP de Malasia

Rachit Thukral

Publicado: 30 oct 2026, 4:49

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Jorge Martín ha recibido las autorizaciones médicas necesarias para participar en el resto del Gran Premio de Malasia tras la primera práctica libre del viernes.

Habiendo sido declarado inicialmente apto por el médico oficial de MotoGP, Ángel Charte, el jueves, el piloto de Aprilia necesitaba someterse a una evaluación adicional tras la primera sesión en pista del fin de semana antes de recibir el permiso para continuar en Sepang.

A medida que el cronómetro de la FP1 llegaba a su fin, Charte ya se encontraba en el garaje de Aprilia para evaluar la muñeca derecha que el español se fracturó en su caída durante la carrera sprint del pasado sábado en Phillip Island.

Estando satisfecho con su condición, Charte le dio a Martín el visto bueno para correr en Sepang y mantener vivas sus esperanzas al título.

En un breve comunicado emitido alrededor del mediodía, menos de media hora después de que finalizara la FP1, Aprilia señaló que “Jorge Martín ha sido declarado apto para correr en el GP de Malasia”.

Si bien a Martín se le ha dado luz verde para competir, se enfrenta a un desafío significativo para recortar la distancia con los de adelante tras finalizar 20º en la FP1, a 1.8 segundos del mejor tiempo establecido por su rival por el título, Marc Márquez, en la Ducati de fábrica.

El compañero de equipo de Martín, Marco Bezzecchi, terminó segundo en las hojas de tiempos, aunque a 0.474 segundos de Márquez.

De cara al GP de Malasia de este fin de semana, Márquez mantiene una ventaja de 10 puntos en la clasificación sobre Martín, con Bezzecchi a 50 puntos de distancia en el tercer lugar.

Fernández se retira del GP de Malasia

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Mientras que Martín fue declarado apto para correr, Aprilia se quedará con tres pilotos este fin de semana después de que Raúl Fernández, del equipo Trackhouse, se retirara del evento debido a su propia lesión.

El piloto de 26 años completó solo dos vueltas al Circuito Internacional de Sepang en la FP1 antes de entrar a los pits con dolor visible. El español había estado lidianado con una lesión en el dedo que sufrió durante la carrera sprint del Gran Premio de Indonesia a principios de este mes.

Aunque continuó para completar el fin de semana en Mandalika, terminando segundo detrás de Bezzecchi en la carrera a distancia completa, sus problemas empeoraron en Phillip Island el fin de semana pasado y se vio obligado a retirarse tempranamente de la carrera sprint.

Tras ser declarado no apto para tomar parte en el GP de Australia, que finalmente fue cancelado, Fernández viajó a Malasia con el objetivo de volver a competir. Sin embargo, tras reportar un dolor severo al pilotar la moto, tomó la decisión de dar por terminado su fin de semana y enfocarse en su recuperación.

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