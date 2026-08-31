Jorge Martín ve el vaso medio lleno tras "un fin de semana muy malo" en Motorland

La actuación de Jorge Martín en el GP de Aragón de la e no pasará a la historia, ya que el piloto se quedó discretamente estancado en la quinta posición, tanto en la clasificación como al final de las dos carreras del fin de semana.

Acosado por un marcado desgaste de su neumático delantero, el español se dio cuenta muy pronto de que esta cita sería un mal trago para él, a la espera de circuitos más favorables. Los puntos conseguidos, aunque modestos en comparación con sus capacidades, bastan, por tanto, para que, desde su punto de vista, la balanza se incline hacia el lado positivo.

De hecho, su discurso no varió ni un ápice entre el sábado y el domingo, como si quisiera zanjar lo antes posible la rutina de hacer balance ante la prensa al término de cada carrera.

"He dado el máximo y creo que hemos sumado el máximo de puntos posibles tanto hoy como ayer, así que estoy contento de haberlo conseguido. Es mejor quedar quinto que caerse, así que creo que he actuado con bastante inteligencia", declaró Jorge Martín ante los micrófonos de la web oficial de la MotoGP.

Ante los medios de comunicación presentes en MotorLand el domingo por la tarde, entre ellos Motorsport.com, añadió : "Ha sido difícil, pero no diferente de lo que esperaba. He intentado ser optimista y, quizá, si hubiera hecho una buena salida, habría podido lograr algo más, pero no lo he conseguido. Lo máximo posible era el quinto puesto, y estoy contento de haberlo conseguido. Tengo muchas ganas de mirar hacia adelante y centrarme en Misano".

Jorge Martín cree que, como mucho, podría haber terminado un puesto más arriba si hubiera conseguido adelantarse a Álex Márquez en la salida, pero también sabe que tenía límites reales en comparación con los tres pilotos de cabeza. Por eso, encuentra motivos de satisfacción proporcionales al potencial que ha demostrado en este circuito.

""Mis sensaciones eran claramente mejores después de Silverstone, así que esperaba luchar por el podio, pero ya el viernes vi que no lo conseguiría y supe que incluso el top 5 se presentaba difícil, así que estoy contento de haber podido, al menos, acercarme al podio en comparación con ayer", destacó con satisfacción, a pesar de que los indicadores generales se mantuvieron, en realidad, muy estables entre los dos formatos de carrera.

"Cada día me he ido acercando un poco más al ritmo. La mitad y el final de la carrera fueron los mejores momentos; empecé a rodar un poco más rápido. Pero, aun así, no podía esperar nada mejor. Hemos sacado el máximo partido", insistió el líder del campeonato, deseando quedarse con el avance logrado a pesar de todo : "En un fin de semana muy malo, sin duda casi el peor de la temporada en cuanto a velocidad, he conseguido sumar puntos".

Un revés puntual que no empaña su optimismo

A lo largo de todo el fin de semana, el problema de Jorge Martín siguió siendo, en cualquier caso, el mismo: una falta de adherencia y derrapes constantes que le impidieron alcanzar la velocidad que hubiera deseado para resultar peligroso.

"Las sensaciones están ahí, no es como en Brno o en Sachsenring, donde no tenía sensaciones. Siento lo que pasa, pero digamos que no noto el rendimiento. Patino por todas partes y no consigo ganar velocidad, ese es el problema", explicó.

Sin poner en duda los avances logrados a principios de este mes gracias a un cambio de ajustes en Silverstone, el piloto de Aprilia no puede sino constatar que ha retrocedido en términos de rendimiento con respecto a ese Gran Premio. Sin embargo, lo acepta como una etapa más entre las vicisitudes de un campeonato.

"Las buenas carreras son muy buenas y las malas, no tanto, pero tampoco es un desastre. Hay que ser optimista y realista, y creo que hemos hecho un muy buen trabajo reforzando la confianza con la moto en lo que ha sido un fin de semana complicado".

¿Aragón, solo un mal trago para Jorge Martín? Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al ser preguntado por la web oficial de la MotoGP sobre si su ausencia en esta carrera el año pasado pudo haber influido en su fin de semana, Martín descartó esa hipótesis : "No es una excusa, porque hay carreras en las que no participé el año pasado y en las que, a pesar de todo, he sido rápido. Simplemente me ha costado".

"Hemos intentado que todo fuera sencillo, no tocar demasiado la moto, pero hoy, al final, habría necesitado ayuda. El equipo ha hecho un trabajo estupendo, pero incluso Marco [Bezzecchi], que era casi el favorito, creo, lo ha pasado mal durante la carrera".

"Creo que forma parte del campeonato: unos días se nos da mejor y otros peor. Lo que importa es aprender, seguir ganando velocidad y confianza, y afrontar la próxima carrera con optimismo".

Y, efectivamente, a Jorge Martín no le falta optimismo de cara al futuro, convencido de que este tropiezo no ha sido más que circunstancial. "Creo que ha sido más bien este circuito en concreto el que me ha puesto en apuros", matizó antes de marcharse de Aragón. "Me alegro de haber conseguido sentir la moto, es muy importante. Así que cuando haya agarre y vayamos a circuitos que lo ofrezcan, como Misano o Austria, no será un problema; creo que puede salir bien".

Con información de Rubén Carballo Rosa