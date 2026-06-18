Jorge Martín responde a las críticas de Aprilia: "No deberíamos dispararnos en el pie"

Jorge Martín dice que es hora de que Aprilia esté “más unida que nunca” después de que fuera criticado por el jefe del equipo, Massimo Rivola, por provocar un gran accidente múltiple en el Gran Premio de Hungría.

El CEO de Aprilia Racing, Rivola, criticó públicamente a Martín por caerse en la salida de la carrera de Balaton Park, diciendo que el campeón de MotoGP 2024 debería haber sido más cuidadoso dadas las circunstancias.

El incidente tuvo amplias repercusiones para la marca italiana, con Martín llevándose por delante tanto a su compañero de equipo Marco Bezzecchi como al piloto de Trackhouse Raul Fernandez tras caerse en la curva 1, algo que Rivola dijo que hizo que Aprilia pareciera “estúpida”.

Hablando el jueves antes del GP de la República Checa de este fin de semana, Martín dijo que el equipo “se estaría disparando en el pie” si no trabajara unido para lograr sus objetivos.

“Creo que es hora de estar más unidos que nunca porque si vamos uno contra otro, es como dispararnos [en el pie]. O sea, no tiene sentido.

“Tenemos que ser inteligentes. Yo seré inteligente. Hablé con Marco dos veces después de la carrera. Seguro que fue difícil en ese momento.

“Hablé hoy con Massimo y creo que estamos en la misma línea. Ahora es diferente en comparación con hace dos semanas y todo va en la misma dirección.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Preguntado si le sorprendió ver a Rivola haciendo comentarios tan contundentes en Hungría, Martín añadió: “Cada persona tiene su propia opinión. No puedo compartir la opinión de todo el mundo.

“Yo fui el primero que no quería chocar con nadie. Lo siento mucho por los equipos. Solo quiero aprender de ese error, pero esto son las carreras.

“A veces lo hago yo, a veces me lo hacen a mí, a veces otros pilotos pueden chocar con otros pilotos, y lo importante para mí es aprender, y que por suerte no pasó nada importante.”

Martín rebatió la sugerencia de Rivola de que el accidente fue causado por un error del piloto, insistiendo en que no hizo nada extraño, aunque admitió que podría haber frenado antes.

“Sinceramente, no hice nada extraño”, dijo el español. “En cuanto toqué el freno, perdí la parte delantera, así que solté un poco. Pero en esta curva de primera marcha, en cuanto solté, iba realmente mucho más rápido que el resto.

“Intenté frenar otra vez, y entonces perdí un poco más la parte delantera, y luego perdí completamente el control.

“De verdad esperaba en ese momento poder recuperar el control, pero era imposible.

Añadió: "Aprendí que quizá tenía que frenar dos metros antes. No hice nada loco. No quería adelantar, pero si voy a Balaton la próxima vez, tendré más cuidado.

"De todos modos, no perderé mi esencia, no perderé mi ambición, e intentaré adelantar siempre en la primera curva a tantos pilotos como pueda, porque este es mi instinto, y seguiré haciéndolo. El día que sienta que pierdo esto, me quedaré en casa."