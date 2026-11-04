MotoGP GP de Malasia

Jorge Martín confirma que viajará a Qatar para intentar correr

Martín está luchando con Marc Márquez por la corona de MotoGP 2026

Oriol Puigdemont

Publicado: 4 nov 2026, 14:21

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El equipo oficial Aprilia de MotoGP confirmó este miércoles que Jorge Martín viajará a Qatar para intentar correr, a pesar de no haberse recuperado de la fractura en el radio de su brazo derecho.

El piloto español sufrió una caída a alta velocidad hace dos semanas durante la carrera sprint del Gran Premio de Australia, mientras peleaba por la victoria con Marc Márquez. En el accidente se fracturó la muñeca derecha, lo que lo descartó automáticamente para la carrera principal del día siguiente, la cual la lluvia y la niebla obligaron finalmente a cancelar a los organizadores.

Martín pasó los siguientes cinco días intentando prepararse lo mejor posible para volver a subirse a la moto una semana después en Sepang. Sin embargo, tras quedar a casi dos segundos del tiempo más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes y apenas rodar en la segunda por la tarde, el madrileño decidió retirarse el sábado, justo antes del inicio de la primera sesión de clasificación, y regresar a España.

Este miércoles, Aprilia y el piloto confirmaron que viajará a Qatar, a la espera de ver cómo ha evolucionado su muñeca derecha y de si es capaz de aplicar la fuerza necesaria en Losail para detener la moto en las frenadas, que fue el principal obstáculo con el que se encontró en Malasia.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Asif Zubairi

“Fue una pena no poder continuar el fin de semana en Sepang, pero el simple hecho de haber tenido la oportunidad de intentarlo ya fue un logro en sí mismo”, comentó Martín. “Regresé a España para continuar con el tratamiento necesario para recuperarme y llegar a Qatar en la mejor forma posible. Ahora veremos cómo responde el cuerpo, comenzaremos a trabajar con el equipo el jueves y veremos hasta dónde puedo llegar”.

Martín será uno de los protagonistas de un fin de semana muy atípico en Qatar, donde los pilotos de Yamaha estarán ausentes después de que el fabricante japonés no levantara la cláusula en los contratos de todos sus empleados que restringe los viajes a zonas con conflicto armado.

Se espera la presencia de Márquez, quien tiene su primera oportunidad de amarrar el título por octava ocasión en MotoGP. Lo conseguirá si acumula 30 puntos más que Martín y ocho más que Marco Bezzecchi, compañero del #89 en el garaje oficial de la marca de Noale.

En Malasia, Bezzecchi no tuvo uno de sus mejores fines de semana, especialmente el domingo, cuando cruzó la meta en la sexta posición. La brecha de 66 puntos que separa al piloto de Rímini respecto a Márquez lo obliga a salir al ataque en Losail para intentar retrasar lo más posible las celebraciones del título del #93.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Alex Márquez es operado del hombro derecho y comienza la recuperación

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Oriol Puigdemont





Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su llegada a Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



2 d



Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su llegada a Qatar





Los pilotos de MotoGP aumentan la presión en un último intento por evitar el Gran Premio de Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



3 d



Los pilotos de MotoGP aumentan la presión en un último intento por evitar el Gran Premio de Qatar





Por qué aumentaron las tensiones entre MotoGP y los pilotos en medio de la polémica por Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



4 d



Por qué aumentaron las tensiones entre MotoGP y los pilotos en medio de la polémica por Qatar

Últimas noticias





Jorge Martín confirma que viajará a Qatar para intentar correr



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Malasia



8 min



Jorge Martín confirma que viajará a Qatar para intentar correr





Alexandra confirma en Instagram que Leclerc ya es padre por primera vez



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 48 min



Alexandra confirma en Instagram que Leclerc ya es padre por primera vez





“Le fallamos”; Mercedes asume la culpa por la decepción de George Russell en el GP de México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



1 h



“Le fallamos”; Mercedes asume la culpa por la decepción de George Russell en el GP de México





Por qué Daniel Ricciardo se mantiene alejado del paddock de la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Por qué Daniel Ricciardo se mantiene alejado del paddock de la F1

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete