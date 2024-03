Martín se vio sorprendido por Márquez: "No lo esperaba allí"

El de Pramac salía desde la primera fila de la parrilla, pero no lo hizo de forma contundente y perdió posiciones hasta caer a la sexta posición, desde la que tuvo que arremangarse y remontar, de nuevo, hasta llegar al segundo puesto, muy cerca de Maverick Viñales, con el que parecía iba a jugarse la victoria tras un error de Pecco Bagnaia que lo apartó de la cabeza.

Sin embargo, el español llegó al final sin goma adelante y con la presión disparada por lo que ni pudo atacar a Viñales ni defenderse de un espectacular Marc Márquez que lo adelantó en la última vuelta.

"Ha sido muy difícil, la salida fue muy mala, después traté de ser competitivo, pero tuve problemas en la parte de detrás de la moto y en el tren delantero, mucho sobrecalentamiento del neumático. Esperamos poder dar más mañana", resumió Jorge Martín.

La clave del resultado hay que buscarlo en la salida, donde no pudo ser efectivo.

"Sí, he salido con el dispositivo de altura activado, y he perdido posiciones. Jack Miller ha salido muy bien y me he quedado encajonado, si me hubiera puesto primero hubiera sido muy diferente, pero me he dio muy atrás y poco a poco he ido remontado", explicó.

Como ya le pasó en el último día de test en Qatar y en la sprint de Losail, la nueva Desmosedici GP24 dio problemas de vibraciones.

"He tenido muchos problemas de vibraciones detrás otra vez, espero que encontremos una solución, porque si es así en cada sprint sufriremos, creo que sin ellas hubiera podido atacar a Maverick, me encontraba más fuerte que él, pero tenía las presiones de los neumáticos disparadas y no me he podido defender, ha sido sobrevivir porque no podía frenar fuerte y Marc me ha pasado", valoró.

"Pero si un día malo es un podio ya lo firmo. Espero mejorar mañana, encontrar algo que me de más velocidad y sobre todo poder adelantar que ha sido la clave", añadió.

En al última vuelta Márquez atacó en una espectacular maniobra por el interior a Martín.

"No me esperaba en ese punto que me adelantara, pero ya iba al límite y he tenido que frenar muy pronto porque estaba sufriendo con la rueda delantera, cuando le he visto he levantado la moto, sabía que por atrás estaban lejos y he tratado de mantenerme cerca por si cometía un error, pero iba muy al límite. Pero al final unos puntitos y a seguir sumando", se conformó.

Sobre el problema de las vibraciones, Martín espera no tenerlas mañana.

"Tirar tanto al principio de la carrera es lo que me ha provocado las vibraciones con la goma blanda imagino, con la media no hemos tenido problemas en todo el fin de semana, espero que mañana, con esa goma, en la carrera podamos ir mejor y no sufrir tanto", finalizó.