Martín, sobre su caída en Austria: "Tenía que intentarlo"

El español fue uno de los protagonistas de la carrera, luchando durante todas las vueltas en las posiciones delanteras en busca del podio, que era su gran objetivo este fin de semana en Austria, además de acabar por delante de Enea Bastianini, su rival en la promoción al equipo oficial Ducati, que no pudo acabar la carrera.

Con Enea, que salía en pole, fuera de combate en los primeros compases, Martín se pudo centrar en buscar su ritmo y aguardar su oportunidad detrás de Jack Miller, pero la llegada de Fabio Quartararo en la parte final y una caída inoportuna al inicio de la última vuelta, arruinaron sus planes.

Jorge Martín adelantó a Miller al final de la recta, justo tras el penúltimo paso por la línea de meta, pero tras pasar al australiano perdió el tren delantero y se cayo. El madrileño tuvo fuerzas para levantar la moto, volver a la carrera y cruzar la meta décimo.

“Tenía que probarlo, no podía conformarme con un cuarto puesto pudiendo estar en el podio, de todas formas me quedo con el ritmo que hemos tenido en la carrera”, explicó Martín, que además de la caía hizo un recto cuando iba tercero que le arruinó parte de sus opciones.

“He hecho un recto y he perdido mucho tiempo que he tenido que recuperar, algo que no es fácil, y me he vuelto a enganchar a Fabio y Jack, y ahí he gastado mucho la goma. Me sentía más fuerte que ellos, pero era difícil frenar donde estaba Miller, y cuando he parado la moto sin goma delante, el neumático ha dicho hasta aquí”, explicaba la caída.

“Al final estoy contento porque lo he dado todo y la carrera en general ha ido muy bien”, añadía satisfecho el español.

Sobre el recto que hizo en la parte final de la carrera, que Quartararo aprovechó para adelantarle, Martín explicó por qué levantó la mano, una acción curiosa.

“Sí, quería reconfirmar y que vieran que estaba perdiendo tiempo, porque viendo como trabaja dirección de carrera, es mejor dejarles claro que estás haciendo lo correcto, porque si encima de perder tiempo me castigan con un long lap no lo hubiera entendido. He perdido justo un segundo, que es lo que tenía que perder para que no me sancionaran”, relató el de Pramac.