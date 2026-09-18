Jorge Martín, “asustado” por pasar por el quirófano: “No tengo buenos recuerdos”

Jorge Martín ha admitido que está "asustado" ante la posibilidad de necesitar cirugía después de desarrollar síndrome compartimental en el brazo en el Gran Premio de San Marino del pasado fin de semana.

El piloto oficial de Aprilia lideraba en Misano cuando su ritmo se desplomó de forma espectacular debido a la afección, lo que lo dejó en un lejano quinto puesto al final y permitió a Marc Márquez, de Ducati, igualarlo en la clasificación.

Martín seguirá evaluando su estado en el Gran Premio de Austria de este fin de semana antes de decidir si necesita someterse a una operación.

Pero con solo un breve descanso hasta la próxima ronda en Japón el 3 de octubre, y con el campeonato muy igualado, Martín admitió que le preocupa la duración del periodo de recuperación si opta por la cirugía.

Preguntado sobre si estaría casi al 100% para Motegi si se sometiera a cirugía la próxima semana, dijo: "Nunca se sabe cuando es una cirugía.

"Por eso estoy un poco asustado de pasar por el quirófano, porque todo puede ir bien y puedo estar en una moto quizá después de una semana. Pero [también] puede ir mal."

Martín dijo que su aprensión se debe a una dura campaña de 2025 en la que sufrió cuatro lesiones distintas y terminó solo siete de las 22 carreras.

"No tengo buenos recuerdos del pasado, así que tengo que ser listo e inteligente con estas decisiones", dijo.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

El campeón de MotoGP de 2024 volvió a la pista el viernes durante los entrenamientos, marcando el quinto mejor tiempo a bordo de la RS-GP.

Aunque Martín anteriormente confiaba en que no necesitaría cirugía en el brazo, su primera salida a pista desde el problema de Misano lo dejó menos seguro sobre su pronóstico.

"Esta mañana estaba 100% seguro de que no [hacía falta] cirugía. Luego, por la tarde, tuve un poco de duda, pero es normal", dijo.

"Me estoy cansando como de costumbre, así que espero poder seguir pilotando al 100%, y hoy pude hacerlo.

"Se trataba más de encontrar la puesta a punto, trabajar con la moto, y pude trabajar sin pensar en ello.

"Todo lo que hice durante la semana estaba funcionando bien y me siento mucho mejor. Seguirá habiendo una incógnita hasta el domingo después de la carrera, pero me sentí súper bien y creo que no será un problema durante el fin de semana."