MotoGP GP de Australia

Jorge Martín fue declarado apto para iniciar el fin de semana del GP de Malasia

Un rayo de esperanza para Martín al ser declarado apto para participar en la FP1 en Sepang

Rachit Thukral

Publicado: 29 oct 2026, 10:25

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Jorge Martín recibió el visto bueno para participar en la primera práctica del viernes del Gran Premio de Malasia.

El médico oficial de MotoGP, Angel Charte, autorizó al piloto de Aprilia a volver a subirse a una moto de MotoGP después de que superara con éxito las pruebas físicas iniciales el jueves.

Sin embargo, Martín deberá someterse a una nueva evaluación después de la FP1 del viernes antes de recibir permiso para competir durante el resto del fin de semana.

El español se fracturó el brazo durante una caída a alta velocidad en la carrera sprint del sábado pasado en Phillip Island, lo que lo dejó no apto para el Gran Premio de Australia.

Aunque la carrera de distancia completa fue cancelada más tarde por la mala visibilidad, Martín ya había quedado 10 puntos por detrás de Ducati y Marc Márquez en el campeonato, y su participación en el GP de Malasia de este fin de semana se considera crucial para mantener vivas sus esperanzas de título.

"Jorge Martín fue sometido hoy a un control médico por parte del Equipo Médico del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM y fue declarado apto para participar en la FP1. Será evaluado nuevamente después de esa sesión", indicó Aprilia en un breve comunicado.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín no es el único piloto de Aprilia que llega con problemas por lesión, ya que Raúl Fernández, de Trackhouse, también afronta el fin de semana con un dedo fracturado. Al igual que Martín, también había sido declarado no apto para el GP de Australia antes de que la carrera fuera cancelada.

Aunque Fernández admitió que existe el riesgo de agravar su lesión, está previsto que participe en la FP1 después de superar los controles médicos necesarios el jueves.

"Raul completó su evaluación con el equipo médico del campeonato en Sepang y fue declarado apto para participar en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del viernes por la mañana. Su condición será revisada después de esa sesión", señaló Trackhouse.

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