MotoGP GP de Australia

Jorge Martín, el más lento de Aprilia el viernes en Australia: “Estoy acostumbrado a la Ducati aquí”

Aunque Aprilia se mostró como la referencia del pelotón en Phillip Island, a Martín le costó extraer el máximo de la moto

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Publicado: 23 oct 2026, 9:50

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Jorge Martín explicó por qué fue la Aprilia más lenta en la práctica del viernes del Gran Premio de Australia, al señalar que su ausencia en la carrera del año pasado afectó su rendimiento.

Mientras Aprilia marcó el ritmo en el primer día de actividad en Phillip Island, con Marco Bezzecchi al frente de los tiempos por delante de Raúl Fernández, Martín terminó en la quinta posición, a 0.255s del mejor registro.

Más preocupante aún, Martín terminó a más de una décima de segundo de su rival por el título, Marc Márquez, quien fue el único piloto de Ducati que pudo mezclarse con las Aprilia en la parte delantera.

De hecho, con Ogura, de Trackhouse, marcando un tiempo idéntico al de Márquez para terminar cuarto, Martín fue el único piloto de Aprilia que giró más lento que el vigente campeón del mundo el viernes.

Al hablar después, el español explicó que le faltaba una referencia sobre la RS-GP en Phillip Island, tras haberse perdido la carrera del año pasado por lesión.

Por eso, automáticamente volvió al estilo que utilizaba en sus días en Pramac Ducati, antes de tener que hacer ajustes anuales para sacar lo mejor de su moto actual.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Necesitaba adaptarme al estilo de la Aprilia porque estoy muy acostumbrado a pilotar aquí con la Ducati, así que intentaba empujar mucho en la entrada de las curvas, pero estaba destruyendo los neumáticos delanteros, por lo que tuve que readaptar un poco el estilo", explicó. "Hacia el final, me sentía mucho mejor, mucho más equilibrado.

"Seguro que hay algunos detalles por mejorar, Bezzecchi es bastante rápido y el resto de las Aprilia también. Pero lo bueno es que tenemos los datos, intentaremos igualarlos.

"Para Aprilia fue un gran día. Para mí fue bueno, sinceramente, mejor de lo que esperaba. Creo que hice mi récord de vuelta aquí, mi récord personal, así que estoy contento.

"No estamos lejos, pero en esos dos puntos estoy sufriendo un poco".

Martín añadió que necesita ser menos agresivo con la parte delantera de la moto y dejarla fluir más en las curvas, para conseguir una mejor tracción a la salida.

"Es un problema que solía tener en el pasado; todavía lo tengo. Intento entrar muy rápido y luego llego un poco tarde al acelerador", dijo. "Aquí parece que el problema fue más importante, se siente más porque necesitas sacar mucha velocidad de las curvas.

"Así que estoy intentando frenar y entrar despacio, pero luego eso da resultado en la salida".

Con cinco rondas por disputarse, Martín tiene una ventaja de dos puntos en el campeonato sobre Márquez, con Bezzecchi tercero a 46 puntos.

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