MotoGP GP de Malasia
Jorge Martín admite que el título de MotoGP 2026 ya está “perdido” tras retirarse del GP de Malasia
Martín regresará a casa el sábado para continuar su recuperación con el objetivo de volver a la acción en Qatar la próxima semana
Rachit Thukral
Publicado: 31 oct 2026, 4:53
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Jorge Martín ha admitido que sus posibilidades de ganar el título de MotoGP 2026 han terminado tras su retiro del Gran Premio de Malasia, aunque sigue determinado a pelear hasta el final de la temporada.
El piloto oficial de Aprilia intentó competir en Sepang tan solo una semana después de fracturarse la muñeca derecha en la carrera sprint de Phillip Island, pero finalmente se vio obligado a retirarse del fin de semana justo antes del inicio de la clasificación.
Tras haber caído al segundo lugar del campeonato en Australia, a 10 puntos de Marc Márquez, se espera que Martín pierda más terreno frente a su rival de Ducati a lo largo de las dos carreras puntuables en Sepang.
Con solo tres fechas restantes después de Malasia, el español ha concedido que considera que su lucha por el título está prácticamente terminada.
"Por supuesto, el campeonato está ahí. Creo que ahora no debo pensar en el campeonato. Tal vez pueda ganarlo, pero para mí ya está perdido".
Sin embargo, el español sigue con ganas de dar pelea en la recta final de la temporada por el bien de Aprilia, que está luchando por sus primeros títulos en MotoGP.
"Por supuesto, pelearé hasta el final", prometió. "No solo por mí, porque al final del día ya soy campeón [en 2024], sino por mi equipo; por mi gente pelearé hasta el final".
Aunque la fractura de radio sin desplazamiento que sufrió Martín suele tardar varias semanas en sanar, el español se sometió a un extenso programa de recuperación en un intento por correr en Malasia.
Pero tras regresar a la pista en la FP3 para evaluar sus condiciones, Martín finalmente decidió que no estaba lo suficientemente en forma como para continuar el fin de semana.
El piloto de 28 años espera ahora recuperarse lo suficiente para poder participar en el Gran Premio de Qatar la próxima semana.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Photo by: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images
"Lo intenté, hice mi mejor esfuerzo, intenté pilotar, pero el proceso de curación aún está en una etapa temprana", dijo.
"La recuperación va realmente rápido, pero no lo suficiente como para ser eficiente sobre la moto. Sentí que podía rodar casi sin dolor, pero tal vez por una vuelta. Después de eso, empecé a tener mucho dolor y no podía ser constante. Así que, viendo los tiempos de vuelta y mi rendimiento, decidimos parar y tratar de esperar".
"Además, tenemos Qatar la próxima semana y mi objetivo es estar allí. Pensamos junto con el equipo que lo que estaba haciendo era demasiado para continuar y no había nada que ganar. Iba a ser muy difícil incluso sumar un punto, así que queremos parar, tratar de descansar y dejar que el brazo se recupere".
Martín admitió que su decisión de retirarse también era necesaria para evitar agravar aún más la lesión.
"No tenía la fuerza que realmente quería, porque tan pronto como siento el dolor, por supuesto que necesito soltar la presión del manubrio".
"Así que no era la mejor idea continuar, porque si continuaba, no habría aprendido nada del pasado. Esto me ocurrió en el pasado y no quería caerme ni tener una lesión peor por intentar correr así".
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