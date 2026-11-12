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Jorge Lorenzo ve a Marc Márquez como "el Ayrton Senna de las motos"

El tricampeón mundial de MotoGP, que se retiró en 2019 después de disputar su última temporada junto a Marc Márquez en Honda, considera que el piloto del #93 está a otro nivel respecto de sus rivales.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 12 nov 2026, 11:55

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Los errores de Marco Bezzecchi y una inoportuna lesión de Jorge Martín, la pareja de pilotos del equipo oficial Aprilia, han aplanado considerablemente el camino de Marc Márquez hacia su décima corona mundial, por más de que el piloto de Ducati ha completado una remontada de extraterrestre desde que se operó del hombro el pasado mes de mayo, cayendo a 102 puntos de distancia del entonces líder del campeonato, Bezzecchi.

Capaz de ganar siete de las últimas once carreras de gran premio disputadas, Márquez recuperó el liderato del campeonato en Australia, donde llevó al límite al entonces líder, Martín, que sufrió una caída que le provocó una fractura en el radio de la mano derecha, de la que aún no se ha recuperado.

"El accidente de Martin fue una lástima, porque podríamos haber tenido un final de temporada increíble: las cifras estaban muy ajustadas. Aprilia, Ducati, Márquez y Martin eran muy competitivos", explicaba Jorge Lorenzo a GPOne en el pasado salón de la moto de Milán. "Pero así son las carreras: a veces la mala suerte o algunas decisiones equivocadas pueden arruinar un campeonato. Eso fue lo que le pasó a Martin, que le abrió la puerta a Marc para que gane su décimo título", catalogó Lorenzo de error la caída del madrileño.

Lorenzo completó que nueve temporadas con Yamaha y dos con Ducati, logrando 47 victorias en la máxima categoría, antes de cerrar su carrera en Honda, en 2019, donde coincidió con el mejor Márquez de toda su carrera deportiva.

"Márquez es Márquez: es el Ayrton Senna de las motos, el Max Verstappen de MotoGP", le describe. "Técnicamente, está en otro nivel", añade del #93, que en 2023 dejó Honda para fichar por Ducati. "Cuando finalmente encontró la mejor moto de la parrilla, marcó la diferencia", subraya.

Jorge Lorenzo junto al casco de Ayrton Senna

Foto de: Museo Jorge Lorenzo

Aunque las lesiones han pesado mucho en la carrera de Márquez, hasta el punto de obligarle a cambiar su estilo de pilotaje y la forma de afrontar los grandes premios, Lorenzo considera que aún hoy en día "Marc sigue siendo el mejor técnicamente. Desde su llegada a MotoGP ha hecho cosas que nadie más es capaz de hacer, y aunque su brazo continua en las mismas condiciones que conocemos, sigue marcando la diferencia".

Para el mallorquín, campeón de MotoGP en 2010, 2012 y 2015, el piloto llamado a tomar el relevo de Márquez es el murciano Pedro Acosta. "Sin duda es muy fuerte y está llegando con mucha fuerza. Pero la lesión en el brazo de Marc está reduciendo un poco su ventaja técnica sobre los demás. Si estuviera al 100%, ganaría mucho más", cree.

La próxima temporada, Márquez y Acosta coincidirán en el equipo Ducati, una alineación que, sin duda, recuerda a la que formaron Valentino Rossi con el propio Lorenzo en Yamaha.

"No lo sé. Tengo curiosidad por ver si Acosta puede alcanzar de inmediato el nivel de Márquez o incluso superarlo", valora. "Será difícil, porque Marc tendrá más experiencia con Ducati. Es un fenómeno".

Sin embargo, también Rossi tenía más experiencia que Jorge en 2010, y el español logró acabar con los títulos del italiano. "Acosta cuenta con la ventaja de su juventud: tiene 23 años, casi nunca ha sufrido lesiones y está al 100% físicamente. Es joven, tiene entusiasmo, convicción y ese deseo de arriesgar sin preocuparse demasiado por lesionarse, lo cual es muy importante. Creo que los números serán bastante similares", pronostica el #99.

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