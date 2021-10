Rea agradece el guiño de Rossi por su falta de oportunidades en MotoGP

Rossi dijo durante el fin de semana del Gran Premio de las Américas que el hecho de que Rea no consiguiera una moto a tiempo completo en MotoGP era "una gran pena", y cree que todavía podría ser rápido en la categoría reina del motociclismo.

Rea disputó dos grandes premios con Honda como sustituto de Casey Stoner por lesión en Misano y Aragón en 2012, consiguiendo dos resultados entre los ocho primeros e impresionando a HR,

A pesar de varios coqueteos sobre un posible cambio a MotoGP, Rea ha permanecido en el WSBK, donde ha ganado un récord de seis títulos mundiales y ha conseguido 107 victorias hasta hoy.

También lee: Rossi lamenta que Rea no haya tenido una chance real en MotoGP

Preguntado por las palabras de Rossi en una entrevista exclusiva con Motorsport.com en Argentina, Rea dijo: "Tener esta declaración de Valentino es muy bonito porque es el más grande de todos los tiempos en el motociclismo y nos tenemos mucho respeto".

"A veces me envía algunos mensajes después de una carrera o viceversa, y creo que soy un gran fan de él y de lo que ha hecho en su carrera".

Rea agregó: "Por supuesto que es una pena porque nunca tuve la oportunidad (de correr en MotoGP a tiempo completo)".

"Tuve la oportunidad de hacer dos wildcards en 2012, fui séptimo y octavo, no está mal".

"Pero es lo que es. Tuve algunos momentos difíciles en mi carrera con mi anterior equipo (Ten Kate Honda), algunos grandes momentos, algunos momentos difíciles".

"Pero cuando me uní a Kawasaki he sido súper feliz".

"La vida ha sido muy buena, he estado ganando. El único interrogante que me planteo es ¿qué podría hacer en MotoGP? Porque no lo sé".

"No puedo arrepentirme porque nunca tuve la oportunidad. Pero esto es la vida".

"Los pilotos no pueden hacer su camino en la vida, tienes que ir con las oportunidades y por desgracia para mí nunca tuve esa oportunidad".

El piloto de Kawasaki, Rea, está actualmente por detrás de Toprak Razgatlioglu, de Yamaha, por 24 puntos al llegar a la penúltima ronda de la campaña 2021 del WSBK en Argentina.