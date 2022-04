Zarco: "El potencial de la Ducati es muy difícil de explotar"

Octavo en el campeonato con 31 puntos, Zarco asume que su inicio de temporada ha resultado un poco más complicado que el del año pasado. Ahora, el contexto es otro para el francés, con un campeonato que promete ser el más largo jamás conocido.

Lo que tomará la apariencia de una prueba de resistencia lleva a algunos a creer que la jerarquía real de MotoGP tendrá lugar con el inicio de las carreras europeas en las próximas semanas. Sin embargo, Johann Zarco no comparte esta visión.

"No, no espero un cambio [con las carreras europeas]. Siempre es el mismo esfuerzo, y el esfuerzo es hacer más de lo que crees que puedes hacer" , describió durante la presentación del GP de Francia en París.

"Es por eso que no podemos confiar en nada, porque la intensidad de cada sesión a veces está más allá de lo que la mente o el cuerpo pueden soportar. Eso es bastante difícil y me impide poder decir realmente si habrá o no una jerarquía, así lo vivo yo, aunque creo que los demás no lo describen así".

Nadie ha destacado realmente en el arranque del campeonato, y solo dos pilotos han conseguido subir dos veces al podio: Alex Rins, que acaba de sumar dos top 3, y Enea Bastianini, que puede presumir de haber ganado dos veces.

"En comparación con las expectativas y lo que yo que pretendo en cada carrera, el objetivo de al menos estar siempre en el podio no llega", reconoce.

"Es mucho más difícil de lo que se piensa. Encontrar las claves adecuadas en la moto para sentirte cómodo durante los 40 minutos de carrera es difícil. Pero el hecho de ser tenaz, de intentar trabajar con mucha diligencia, te permite creer en ello y ser coherente".

En su tercera temporada al manillar de una Ducati, Zarco reconoce que la moto aún está en fase de construcción.

"Encuentro esta Ducati genial y tiene un potencial loco, pero lamentablemente muy difícil de explotar. Todavía no he logrado tener la clave para explotarla. Tengo la capacidad de ir muy rápido pero sin estar realmente cómodo, y esa falta de soltura me consume mucho".

“Mi fase de adaptación a la Ducati es cada vez mejor, porque ya podemos ver respecto al año pasado que este año he evolucionado muchísimo en las fases en las que estaba flojo. Perdía tiempo en frenada, ahora no".

"En el lado técnico, [tengo que] lograr encontrar estas pequeñas claves para acercarla más a mi estilo. Ha pasado más de un año y medio desde que tengo este discurso sobre la adaptación, creo que existe un potencial para ir muy rápido, pero aún no es fácil, por el momento".

“Cuando hablo de facilidad es poder llevar la moto como quieras, poder hacer adelantamientos o diferentes trayectorias cuando sea necesario. Una facilidad general para poder gestionar las carreras y de repente ir y ganar, porque una victoria también requiere gestión".

Johann Zarco, Pecco Bagnaia et Joan Mir

La victoria es, de hecho, el objetivo inalterable tras el que corre Zarco.

"Cuando te dices a ti mismo que tienes la oportunidad de competir a menudo por el podio, que existe esta velocidad para estar en el podio pero no la facilidad, bueno, pero si hay facilidades... eso realmente puede ser la felicidad", comienza a soñar.

"Hay que saber analizar muy bien el resultado en el momento y sacar lo positivo de cada resultado, como este noveno puesto en el GP de las Américas. Para mí sigue siendo positivo porque ha sido un Gran Premio muy difícil".

"Si sólo pensara en la victoria, estaría muy decepcionado con este noveno puesto. Es por eso que realmente tienes que ser capaz de juzgar [los resultados] de la manera correcta en el momento".

¿Y si también fuera una cuestión de edad? Cuando se compara con su compañero de equipo, el piloto Jorge Martín, Zarco también da un paso atrás.

"Cada vez me doy más cuenta de que los pilotos de 20 y 30 no piensan lo mismo. La ventaja del piloto de 20 años es que es más capaz de superarse a sí mismo o de tomar ciertos riesgos, y muchas veces eso pasa, mientras que con 30 años de experiencia a veces significa que no quieres arriesgar, pero te pone un freno, puede que por eso mi adaptación o el los resultados que se pueden esperar de mí están tardando más en llegar", concluyó el francés.