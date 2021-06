Zarco: "Pensar en la victoria ahora mismo es muy optimista"

Ducati no había cosechado grandes resultados históricamente en el Circuito de Sachsenring, donde Marc Márquez se había anotado las últimas siete poles consecutivas en MotoGP y solo Casey Stoner, en 2007 y 2008, lo hizo vestido de rojo. Además, Fabio Quartararo venía de marcar la pole en los anteriores cinco grandes premios.

Sin embargo, Johann Zarco fue capaz de romper todos los pronósticos y beneficiarse de las banderas amarillas que los comisarios mostraron tras su propio accidente en la curva 5 a dos minutos para el final de la Q2 para adjudicarse su primera pole position del año.

“Al principio no pude hacerlo bien, pero con el segundo neumático sí y estoy bastante contento y sorprendido con el tiempo. Luego intenté apretar un poco más, pero creo que incliné demasiado en la curva 5 y se me cerró la parte delantera. Solo fue un patinazo. La moto echaba un poco de humo y pedí a los comisarios que la sacaran rápido para que no se incendiara”, comentó Zarco.

A pesar de haber cortado las rachas de Quartararo y Márquez, de cara a la carrera el piloto de Pramac tiene mas dudas de poder lograr lo que sería su primer triunfo en MotoGP.

"Pensar en la victoria ahora mismo es muy optimista porque todavía tengo un gran interrogante con el ritmo de carrera. He dado un gran paso de ayer a esta mañana, así que es una buena prueba del buen trabajo con el equipo. Salir desde la pole me dará la ventaja de tener la oportunidad no de controlar la carrera, sino de cuidar mis neumáticos y ver si puedo ser rápido o no”, finalizó.

Las fotos de Johann Zarco en el Gran Premio de Alemania 2021 de MotoGP

Johann Zarco, Pramac Racing 1 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Johann Zarco, Pramac Racing 2 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 3 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 4 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 5 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 6 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 7 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Johann Zarco, Pramac Racing 8 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 9 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Los 3 primeros: ganador de la pole Johann Zarco, Pramac Racing, segundo Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, tercero Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team Gresini 10 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 11 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 12 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 13 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 14 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 15 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 17 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 19 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 20 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 21 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 22 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 23 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 24 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 25 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la pole Johann Zarco, Pramac Racing 26 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 27 / 27 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images