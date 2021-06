¿Zarco le apunta a la estrategia de Mir para ser campeón?

El piloto del Pramac Ducati ha conseguido cuatro podios –todos ellos segundas posiciones– en siete grandes premios en lo que va de 2021, el último en el pasado Gran Premio de Catalunya, cuando se le escapó la victoria por poco frente a Miguel Oliveira.

En cinco temporadas (con esta) en MotoGP, Zarco lleva 11 podios, pero todavía no ha conseguido la victoria aunque se ha quedado cerca de conseguirla en varias ocasiones.

A 14 puntos del liderato que ostenta su compatriota Fabio Quartararo, el bicampeón de Moto2 dice que lo más importante para él es seguir sumando y está a está convencido de que la victoria llegará con el tiempo.

"Para mí será bonito ganar, pero está claro que el segundo puesto, 20 puntos, siempre es increíble", afirma. "No estoy demasiado preocupado por ganar y no me pongo demasiada presión porque creo que puede llegar cuando todo esté bajo control".

"Todavía sigo creciendo con esta moto y es una sensación agradable. Siento que la Ducati tiene un gran potencial, estoy tratando de dar lo mejor de mí para llevarla cada vez mejor, y cuando todo esté bajo control quizás consiga la victoria".

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: MotoGP

Cuando Motorsport.com le preguntó si su estrategia se inspiraba en la que siguió Joan Mir temporada pasada para ganar el título, Zarco respondió: "El de Joan Mir el año pasado es un gran ejemplo de este tipo de estrategia, pero no es la estrategia que tengo al principio del fin de semana".

"Hemos intentado hacer todo lo posible para poder ganar, pero todavía falta algo. Digamos que tal vez con media vuelta más o una vuelta más podría haber ganado, pero 24 vueltas son suficientes. Solo tendría que haber sido un poco más rápido al principio, cosa que no hice", explicó respecto al GP de Catalunya.

"Esto me puede dar ventaja a final del año. Está claro que tenemos que tener cuidado con Fabio, porque ha sido muy rápido este fin de semana y, sin el problema, creo que estaba esperando detrás de Miguel [Oliveira] para atacarle, pero tuvo el problema. Así que sacamos ventaja. Es más importante conseguir más puntos que él en este momento que la victoria", finalizó.

