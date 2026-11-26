MotoGP GP de Valencia

Joan Mir viaja a Valencia tras recibir el OK de sus médicos

El piloto de Honda afrontará este fin de semana su último gran premio con Honda, después de que los médicos que le tratan le dieran este mismo miércoles por la tarde el OK para viajar.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 26 nov 2026, 10:10

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Joan Mir estará este fin de semana en Valencia, para disputar su último gran premio como piloto del equipo oficial Honda de MotoGP. El corredor mallorquín, que se ha perdido seis de los últimos siete grandes premios por motivos médicos, al sufrir mareos y disminución de la visión, pasó este mismo miércoles un último examen con los médicos que le tratan, recibiendo el visto bueno para viajar.

En un comunicado hecho público por el equipo oficial de Tokio, Honda confirma que el corredor estará este jueves en Valencia para atender a los medios y el viernes listo para salir al FP1.

"Ha sido un año realmente complicado, especialmente en la segunda mitad, pero me siento muy feliz de poder volver a subirme a la moto y reencontrarme con el equipo Honda HRC Castrol para disputar una última carrera juntos", explica Mir en el comunicado de Honda.

"Quiero dar un agradecimiento especial a la dirección de HRC por su apoyo total e incondicional a lo largo de este periodo tan complejo. Hemos vivido momentos magníficos juntos y estos cuatro años me han enseñado mucho, tanto dentro como fuera de la pista. Las carreras —y la vida en general— consisten en disfrutar de los momentos que surgen en el camino, junto a las personas y el equipo que te rodean. Eso es precisamente lo que quiero disfrutar en este último fin de semana con Honda: una última carrera para disfrutar juntos, una última oportunidad para demostrar cuánto hemos crecido y progresado, y, en definitiva, una última ocasión para disfrutar", concluye el piloto español.

Además de poder despedirse de su actual equipo, con el que ha estado las cuatro últimas temporadas, y cerrar un año que no ha sido nada positivo para él, si todo va bien, Mir podrá subirse el próximo martes a la Ducati GP27 del equipo Gresini, con el que correrá las dos próximas temporadas, en el test oficial de pretemporada 2027, que se celebra en este mismo escenario de Cheste. Mir tuvo la oportunidad, ,en el test de Brno, de probar la Honda del año que viene, y los neumáticos Pirelli.

Sin embargo, para el corredor es mucho más interesante poder probar la Ducati, que será la tercera maquinaria diferente con la que compite en MotoGP, y la primera italiana, tras su paso por Suzuki y HRC.

La temporada de Mir, la cuarta en Honda y octava en MotoGP, no ha sido para nada fácil. El mallorquín solo sumó ocho puntos en las cinco primeras carreras de la temporada, siete de ellos los sábados, ya que los errores en domingo le han perseguido durante todo el año, sumando hasta 16 caídas en total.

Tras acabar en Barcelona y Mugello, su mejor resultado del año llegó en Brno, donde fue quinto el domingo, sumando cuatro puntos más en la carrer del Gran Premio de Aragón.

Desde entonces, se han celebrado ocho grandes premios y Mir no ha puntuado, perdiéndose siete de ellos. El campeón del mundo de MotoGP 2020 es ahora mismo 19º de la general, con solo 33 puntos, dos más que su antiguo compañero de equipo en Suzuki, Alex Rins, que se retira este domingo y que tratará de superarle en la general.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo El dúo de Aprilia en MotoGP se prepara para una emotiva despedida: "Encontramos algo que no esperábamos"

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Germán Garcia Casanova





Pecco Bagnaia se pierde su última carrera con Ducati y el primer test con Aprilia por lesión



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



18 h



Pecco Bagnaia se pierde su última carrera con Ducati y el primer test con Aprilia por lesión





Dall'Igna defiende el fichaje de Márquez tras su décima corona mundial



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 d



Dall'Igna defiende el fichaje de Márquez tras su décima corona mundial





Viñales se perderá Valencia por lesión y Pol Espargaró ocupará su lugar en Tech3



MotoGP



MotoGP



GP de Valencia



1 d



Viñales se perderá Valencia por lesión y Pol Espargaró ocupará su lugar en Tech3

More from

Joan Mir





Honda vuelve a convocar a Jake Dixon mientras Joan Mir se baja del GP de Portugal



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



7 d



Honda vuelve a convocar a Jake Dixon mientras Joan Mir se baja del GP de Portugal





Dixon sustituye a Mir en Honda y volverá a correr en MotoGP cinco años después



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



20 d



Dixon sustituye a Mir en Honda y volverá a correr en MotoGP cinco años después





Joan Mir dice que los rivales de Marc Márquez no soportaron la presión por el título



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



21 d



Joan Mir dice que los rivales de Marc Márquez no soportaron la presión por el título

More from

Honda





MotoGP cambiará el horario de las carreras en 2027 para evitar chocar con la F1



MotoGP



MotoGP 4 d



MotoGP cambiará el horario de las carreras en 2027 para evitar chocar con la F1





Honda explica por qué las motos de 850cc de MotoGP no están lejos del ritmo de las de 1000cc



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



7 d



Honda explica por qué las motos de 850cc de MotoGP no están lejos del ritmo de las de 1000cc





El nombre menos pensado



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de Aragón



28 sept 2015



El nombre menos pensado

Últimas noticias





Joan Mir viaja a Valencia tras recibir el OK de sus médicos



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valencia



8 min



Joan Mir viaja a Valencia tras recibir el OK de sus médicos





Oliver Bearman asegura su asiento en Haas F1 y la parrilla de 2027 queda oficialmente definida



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



17 min



Oliver Bearman asegura su asiento en Haas F1 y la parrilla de 2027 queda oficialmente definida





Jack Harvey es nombrado Asesor Especial en Dreyer & Reinbold, se perderá la Indy 500 de 2027



IndyCar



Indy IndyCar 9 h



Jack Harvey es nombrado Asesor Especial en Dreyer & Reinbold, se perderá la Indy 500 de 2027





El dúo de Aprilia en MotoGP se prepara para una emotiva despedida: "Encontramos algo que no esperábamos"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



11 h



El dúo de Aprilia en MotoGP se prepara para una emotiva despedida: "Encontramos algo que no esperábamos"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete