Mir: "Hoy ha sido muy difícil para todos ponerse el casco"

El piloto de Suzuki solo había sumado un podio en lo que va de temporada –Portimao– y venía de abandonar por caída en Le Mans, por lo que había perdido terreno en el campeonato. Mir partió noveno, pero a mitad de carrera dio caza, junto a su compañero Álex Rins, a Johann Zarco y Miguel Oliveira.

Con Fabio Quartararo completamente escapado, los cuatro se jugaron las dos plazas restantes del podio. El primero en quedar descartado fue Rins, que a cinco vueltas del final se cayó. Zarco tampoco pudo aguantar en el último tramo y fue un mero espectador de la lucha de Mir y Oliveira.

En la última vuelta, defendiendo el segundo lugar frente a Mir, el portugués excedió ligeramente los límites de la pista, pero cruzó la meta por delante del español. Aunque en un primer momento le hicieron perder un lugar, finalmente le devolvieron la posición y el vigente campeón ocupó el tercer peldaño del podio.

"Estoy agotado, he dado el máximo, todo lo que tenía dentro para lograr este podio. Ya sabíamos que el ritmo era de los mejores. He salido para darlo todo y al final he podido ser constante en mi tiempo de vuelta. He ido de menos a más, no estaba preparado para adelantar a Miguel Oliveira", comentó Mir.

El piloto de Suzuki, que fue campeón del mundo con todo merecimiento en 2020 gracias a ser el más regular, se reivindicó tras dos carreras fuera del podio.

“Me he vuelto a sentir donde quiero estar, no nos guardamos nada. Se ha visto al Mir campeón. En cada carrera doy el máximo, en alguna me caigo en el flag to flag y en otras, en el podio. Las circunstancias me ponen en el sitio. Contento y atento porque los rivales aprietan mucho", apuntó.

El balear, como todos los pilotos, tampoco se olvidó de la trágica noticia de la muerte de Jason Dupasquier.

"Este podio es para Dupasquier. Ha sido muy difícil hoy ponerse el casco para todos. Es nuestro trabajo y hay que hacerlo. Qué mejor que poder dedicar el podio a Dupasquier. Nadie quiere que suceda, pero cuando pasan estas cosas te das cuenta de los riesgos que tiene esto. Tienes que ser un poco egoísta para poder salir a una carrera después de lo que ha pasado. Nuestra obligación es dar espectáculo. Hoy se disfruta de otra manera. Seguramente es el podio más triste de Mugello, por lo de ayer, sin público".

"Me gustaría también dedicar este podio a Elvis [Elvio Deganello], un mecánico que tuvo un accidente y se está recuperando, para él y todo el equipo que ha hecho un gran trabajo", finalizó.

