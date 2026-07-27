Joan Mir: Honda dejó de actualizar la moto de MotoGP de 2026
La segunda mitad de 2026 podría resultar difícil para Honda, ya que desvía su atención hacia la RC214V y la nueva era de 850 cc de MotoGP
Joan Mir ha revelado que Honda ya no está llevando actualizaciones a la RC213V, dejando a la marca japonesa potencialmente expuesta en circuitos que no se adaptan a su paquete actual.
Con la amplia reforma reglamentaria de MotoGP para 2027 en el horizonte, los cinco fabricantes han cambiado el foco al desarrollo de sus nuevas motos de 850cc, introduciendo pocas —si es que alguna— mejoras en su maquinaria actual.
Pero mientras Aprilia y Ducati siguen repartiéndose victorias en carrera, con KTM emergiendo también como aspirante ocasional al podio, el impacto de este cambio se está sintiendo sobre todo más abajo en la clasificación.
Fabio Quartararo ha expresado repetidamente su frustración porque la M1 de Yamaha esencialmente ha permanecido igual durante los últimos meses, lo que le ha dejado luchando por encontrar motivación.
Aunque Mir pudo aprovechar las mejoras de mitad de temporada de Honda para conseguir dos podios en la parte final de la temporada 2025, ahora tiene que lidiar con su maquinaria actual, sin margen para más mejoras.
Joan Mir, Honda HRC
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
Preguntado sobre si Honda estaba ahora en la misma situación que Yamaha en términos de desarrollo de la moto, el campeón del mundo de 2020 dijo: “Por lo que veo, también es nuestra realidad. No tenemos ninguna mejora nueva que venga de ningún sitio. Tenemos nuestro paquete y estamos intentando dar nuestro 150% con él.
“Así que es cierto que habrá pistas mejores para nosotros, y otras en las que sufriremos más, como probablemente esta [Sachsenring]. Así que ya veremos.
“Como piloto, todos queremos resultados a corto plazo. En este momento, si la pista no me es favorable, probablemente no conseguiremos ese resultado”.
Mir dejará Honda a final de año para unirse a Gresini Ducati, reemplazando a Alex Marquez, que se marchará a KTM. Como resultado, no estará allí para beneficiarse del temprano cambio de enfoque de Honda hacia la moto de 2027.
Tras haber soportado la fase más baja de Honda en MotoGP antes de su reciente resurgimiento, Mir dijo que habría preferido que el fabricante de automóviles con sede en Tokio hubiera seguido invirtiendo recursos en la RC213V durante todo 2026.
“Al final, si mi decisión contara, diría: ‘centradlo todo, mucho, en la 1000’. Pero las cosas son como son”.
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