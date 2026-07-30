Joan Mir explica qué lo impulsa a levantarse una y otra vez: "De verdad lo deseo"

No sorprende que Joan Mir haya sido anunciado como salida hacia el equipo Gresini, donde le esperará una Ducati la próxima temporada. El campeón del mundo de 2020 se había saltado el marco habitual de la comunicación al revelar en mayo su decisión de dejar Honda, decepcionado por el trato que se le había reservado tras cuatro años bastante duros.

A estas alturas de la temporada, la tendencia no ha cambiado realmente para el español, que sigue registrando numerosas caídas. Ya se ha caído 15 veces en la primera mitad del campeonato, una cifra que solo supera Jorge Martín, y una vez más terminó el último Gran Premio antes del parón en la grava.

Se podría entender fácilmente que la acumulación de reveses tuviera consecuencias anímicas para Joan Mir, quien, durante 2023, se planteó seriamente poner fin a su carrera, tan difíciles fueron sus inicios con Honda. Sin embargo, esta vez quiso encontrar una solución para no rendirse prematuramente, sintiendo en el fondo que aún quedaba una parte inacabada en su carrera.

Esa solución pasaba por un cambio de moto, lo que le permitirá obtener respuestas a las preguntas personales que pueda hacerse y, quién sabe, quizá recuperar el nivel que tenía con Suzuki. Mientras tanto, el piloto mallorquín lo asegura: mantiene la garra y tiene claro que seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para obtener resultados.

"Si sigo apretando, cayéndome prácticamente todas las semanas, levantándome e intentándolo de nuevo, teniendo hoy un poco más de suerte y pudiendo, en un fin de semana extraño, subir al podio, si sigo sin bajar nunca los brazos, es porque realmente tengo hambre y de verdad lo quiero", explicó el piloto español cuando se le preguntó, durante el GP de Alemania, qué le había podido motivar a continuar tres años después de haber estado a punto de dejarlo todo.

Joan Mir (Honda HRC) Photo de : Steve Wobser / via Getty Images

"No es momento de reflexionar, lo que cuenta es lo que siento y quiero volver al nivel que creo merecer. No hago esto por la gente, porque al final la gente lo olvida todo muy rápido-lo bueno y lo malo. Lo hago por mí. Si decidiera parar ahora, entonces más adelante, cuando estuviera en la playa, me diría que si quizá hubiera continuado dos años más, podría haber hecho algo más aquí. Es exactamente lo que siento."

Algunos resultados recompensan estos esfuerzos

En cuanto a la motivación que alimentará sus últimos Grandes Premios con Honda, se apoya en las prestaciones que a veces consigue realizar y que recompensan los numerosos esfuerzos realizados. Cita en este sentido los GP de Japón y Malasia 2025, sus mejores momentos con Honda hasta la fecha, sin olvidar un podio celebrado este año en Barcelona y que solo le fue retirado por una penalización por incumplir la presión obligatoria de los neumáticos.

"El año pasado conseguimos terminar la temporada siendo bastante competitivos. No con la competitividad que me gustaría, pero aun así pudiendo pelear por carreras. Al final, estamos aquí para eso", explicaba también Joan Mir al micrófono del sitio oficial de MotoGP, durante el reciente fin de semana de carrera en Alemania.

"Más que esos resultados, que confirmaron un poco el trabajo que hemos hecho durante estos cuatro años, fue más bien lo que significaban, es decir, que no bajamos los brazos, empujamos fuerte", observaba el piloto español en referencia a esa progresión a la que ha conducido el trabajo realizado con los ingenieros desde hace cuatro años.

Lee también: MotoGP Honda define el jefe técnico que trabajará con Fabio Quartararo en el MotoGP 2027

"Recuerdo cuando llegué a Honda en 2023, el paquete estaba lejos de eso!El hecho de poder estar cerca del podio en cada carrera como ocurre actualmente, pese a las caídas y muchas cosas, esa actuación y lo que representa, es decir, el hecho de que nunca bajamos los brazos, es algo que siempre recordaré."

Si este trabajo no siempre ha dado sus frutos más allá de un puñado de podios, Joan Mir quiere creer que, aun así, le habrá servido. "Aunque el resultado no estuviera ahí, creo que todos los esfuerzos que hemos invertido durante estos años son un legado que permanecerá y que es formidable."

"Solo estamos a mitad de año. Este año soy piloto Honda y debo apretar para obtener el máximo, como lo estoy haciendo actualmente. Espero dejar Honda con buenos resultados y buenos momentos para celebrar nuestros cuatro años juntos", afirmó."Seguiré dándolo todo al 100% con Honda, como siempre. Eso también me ayudará a llegar al año que viene mejor preparado, y eso también es muy importante."