Mir terminó muy enojado la carrera sprint de Motegi

Joan Mir venía en una línea ascendente en los últimos fines de semana. A diferencia de su compañero Marc Márquez, el mallorquín sí que encontró mejoras claras, que no suficientes, en el prototipo de la Honda de 2024 que la marca nipona llevó al test de Misano. Ese paso adelante se empezó a notar hace una semana en India, donde HRC mejoró en general gracias a las características de la pista, aunque Mir encontró buenas sensaciones en general, finalizando quinto.

El campeón del mundo de MotoGP en 2020 esperaba extrapolar ese 'feeling' a Motegi, y así estaba siendo hasta la carrera al sprint. No pasó a la Q2, pero se encontró bien yendo solo, y reconoció que si hubiera cuadrado los mejores parciales que ya tenía habría conseguido el pase. Sin embargo, la prueba corta de este sábado fue un paso atrás. El español volvió a sus peores sensaciones con la RC213V, terminando 13º, lejos de Márquez y de los puntos.

Al término de la carrera, Mir explicó a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, que lo que notó en carrera no era para nada lo que esperaba, y que por ello acabó "muy cabreado" con el rendimiento ofrecido".

"En general creo que hemos dado un paso adelante desde India, pero estoy muy cabreado con esta carrera", empezó diciendo. "En la clasificación me he encontrado muy bien, tenía muy buenas sensaciones con la moto. Yendo solo, si hubiera cuadrado los sectores que ya había hecho, me habría metido en la Q2. Solo, que para este año está muy bien".

"En India, yendo solo, no me habría metido en la Q2. Eso quiere decir que estamos mejorando. Pero luego llegas a esta carrera y ves que estás rodando un segundo y medio más lento del que estabas haciendo solo, que me cuelo por todos lados y que la moto no se para... Y da rabia, porque lo intento hacer todo igual, pero los tiempos no salen, y no puedo tener la moto en pista", siguió.

El principal problema para el de Mallorca es que la moto era, teóricamente, la misma que en los entrenamientos previos: "Estoy muy cabreado por este tema, estaba luchando por unas posiciones que aquí no me tocaban. Y no ha cambiado nada en la moto, o eso es lo que me dicen".

Además, Mir comentó que aún no está notando los cambios que está acometiendo Honda en su estructura, efectivos desde este fin de semana en Motegi con la llegada de un nuevo director técnico general.

"Por el momento no los he notado. Me pueden llegar mensajes de los técnicos, de si les parece bien o no un movimiento, pero no noto nada de momento. Noto que hay movimientos arriba, que a nivel jerárquico es algo que no se ve mucho, porque en Honda o en las fábricas japonesas es complicado ver un cambio de mando. Pero la realidad es que la moto todavía no funciona".

Por último, el piloto de 26 años comentó que no cogió ninguna rueda, aunque sería lo necesario en estos momentos: "Lo hice en la India, con Marc, lo hice ayer, con Martín, y no tenía la velocidad para pasar. Me quedé a las puertas. Y hoy, en la Q1 es complicado encontrar una rueda rápida. Me he puesto detrás de Miguel Oliveira, he tirado solo y los tiempos me estaban saliendo. Aquí, ahora mismo, hay que seguir", finalizó.

Señales 1 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 2 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, caída del Aprilia Racing Team 4 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 5 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing 6 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Racing Team 7 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 8 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 9 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 10 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 11 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 12 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 13 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 14 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing 15 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 16 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 17 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 18 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 20 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 21 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 22 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Cal Crutchlow, Yamaha Racing Team 23 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 24 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 25 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 26 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ventiladores 27 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, 28 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 29 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 30 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 31 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 32 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 33 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 37 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 38 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 39 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 40 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Equipo Repsol Honda 41 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 42 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 43 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 44 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 45 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 46 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 47 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 48 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Equipo Repsol Honda 49 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 50 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 51 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 52 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 53 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 54 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 55 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 56 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 57 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Equipo Ducati 58 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 59 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 60 / 60 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images