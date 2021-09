Mir: "Soy mejor piloto ahora y no voy a ser campeón"

El actual campeón del mundo terminó el domingo el Gran Premio de San Marino en Misano en sexto lugar después de ser degradado un puesto por exceder los límites de la pista en la última vuelta.

Pero como Fabio Quartararo terminó segundo con su Yamaha, su ventaja sobre el tercer clasificado, Mir, se ha ampliado a 67 puntos a falta de cuatro carreras (100 puntos), una distancia que, según admite el piloto de Suzuki, está demasiado lejos para defender su título.

Mir admite que el hecho de pilotar mejor en 2021 pero no conseguir el título es "difícil de entender", ya que Suzuki ha desarrollado muy poco su GSX-RR desde 2020.

A pesar de ello, Mir ve las últimas carreras como una oportunidad para preparar mejor la temporada 2022.

"Estoy un poco enfadado porque conozco mi potencial de este año y estoy enfadado porque estoy pilotando mejor, estoy cometiendo menos errores, soy mejor piloto y no voy a conseguir el campeonato", dijo Mir.

"Es difícil de entender. Pero, lo que también tengo que decir que me hace feliz es que Suzuki va en la misma dirección".

"Todos vemos lo que está pasando y creo que están empujando al máximo".

"Podemos pensar que las próximas carreras son como una pretemporada, como que cada carrera es una oportunidad para dar alguna información y hacer algunas mejoras en la moto que seguro que necesitamos".

"Y creo que es la manera más inteligente. Por supuesto, si ahora tengo la oportunidad de ganar algunas carreras y hacer algunas maniobras al final de una carrera y todas estas cosas, no me importa hacer un cero".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Así que cambia todo un poco. Pero tengo que tener la oportunidad de ganar esa carrera".

"Hoy, sinceramente, me he divertido. En la última vuelta era como si compitiéramos por algo más que el cuarto puesto. Me he divertido con Marc (Márquez) y con Jack (Miller)".

Mir asegura que ya ha hablado con Suzuki para luchar por el campeonato 2022 desde la primera prueba de la campaña del año que viene y que ya ha "sentido una reacción" por parte del equipo.

"Hubo un punto de la temporada que hablamos de esto y enseguida se dieron cuenta, enseguida sentí una reacción", agregó.

"Por supuesto que uno siempre, como piloto, trata de empujar para conseguir más y más, pero ahora no me puedo quejar del trabajo que están haciendo, porque creo que están haciendo todo lo posible para traer cosas buenas".

"OK, estoy decepcionado porque si hubiéramos empezado de otra manera en la primera carrera, ahora estoy seguro de que estaríamos en otra situación".

"Pero, esto es un equipo, aprendemos de nuestros errores y ahora estoy seguro de que vamos en la misma dirección".

"Esto es lo que me aseguré hace un par de meses y ahora sé que están trabajando duro".