MotoGP GP de Malasia

Joan Mir dice que los rivales de Marc Márquez no soportaron la presión por el título

Márquez es conocido desde hace mucho por su velocidad y sus juegos mentales, pero su determinación y perseverancia se han convertido en sus grandes ventajas, según dos excampeones de MotoGP

Rachit Thukral Oriol Puigdemont

Publicado: 4 nov 2026, 18:45

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Joan Mir afirma que Marc Márquez está cerca de amarrar el título de MotoGP 2026 debido a que sus rivales cayeron ante la presión a la que los sometió.

La estrella del equipo oficial Ducati ha firmado una recuperación formidable en la pelea por el campeonato tras un inicio de temporada complicado, remontando una desventaja de 102 puntos para alcanzar su primer punto de partido este fin de semana en el Gran Premio de Qatar.

Si bien el piloto de 33 años ha mostrado una forma impresionante desde que regresó a la acción tras su cirugía, también se ha beneficiado de que los pilotos de Aprilia, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, han cedido unidades importantes a través de errores, caídas y sus propias lesiones.

El drástico giro en el panorama del campeonato ha puesto a Aprilia bajo la lupa, ya que la fábrica de Noale a menudo no logró capitalizar los fines de semana en los que contaba con la moto más fuerte.

El piloto de Honda, Joan Mir, elogió a su excompañero en la marca japonesa por su brillante racha en 2026, señalando que los hombres de Aprilia no pudieron resistir la exigencia de su desafío por el título.

“Veo a Marc completamente concentrado en lo que tiene que hacer, sin cometer errores”, declaró el campeón del mundo de 2020.

“Personalmente, creo que el título está totalmente a su alcance, porque los demás no son capaces de lidiar con la presión a la que los está sometiendo”.

Fabio Quartararo, quien ganó el campeonato un año después que Mir, destacó la actuación de Márquez en el Gran Premio de Australia, donde Martín se cayó mientras perseguía a su compatriota en la carrera sprint y se fracturó la muñeca.

“Es cierto que Marc ahora está súper, súper fuerte. Presionó muy bien y de forma muy inteligente en Australia”, comentó tras la carrera sprint en Sepang. “Así que, si continúa de esta manera, por supuesto que el título es para él”.

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Ducati destaca la determinación de Márquez

Consciente de sus limitaciones físicas tras las repetidas lesiones en su brazo y hombro derechos, Márquez se ha vuelto más calculador este año, haciendo todo el esfuerzo posible por dosificar su energía a lo largo de un fin de semana de carreras.

Esa mayor determinación también se evidencia en la forma en que afronta las competencias. Durante el fin de semana del GP de Malasia, Márquez optó por no tomar riesgos innecesarios en la carrera sprint ante la amenaza constante de lluvia, especialmente con Martín ya descartado para el resto del evento por lesión. Sin embargo, en una carrera a distancia completa con pista seca el domingo, salió al ataque, tomando el liderazgo frente a Álex Márquez desde la arrancada y llevándose la máxima cantidad de puntos disponible.

El director general de Ducati, Gigi Dall’Igna, alabó este aspecto en el enfoque de Márquez, señalando que el español demostró que puede actuar con moderación cuando es necesario.

“El sábado prefirió quedarse atrás para asumir menos riesgos. Eso es algo que creo que solo hacen los mejores, porque no es normal que un piloto sea capaz de minimizar los riesgos de esa manera. Puede ser normal para muchas otras personas, pero los pilotos raras veces logran poner en práctica este tipo de estrategias”, explicó Dall’Igna.

“El domingo hizo una carrera perfecta. Una carrera difícil, donde tenías que gestionar la situación pero al mismo tiempo ser rápido. Y él logró hacer ambas cosas”.

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