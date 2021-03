Mir se dio "un lujo" tras ser campeón... y luego de arrepintió

En su segunda temporada en la clase reina, con 24 años recién cumplidos en ese momento y en un equipo con uno de los presupuestos más bajos de la parrilla, Joan Mir se convirtió en campeón del mundo de MotoGP contra todo pronóstico, sorprendiendo a propios y extraños.

El mallorquín, que fue campeón de Moto3 en 2017, en su segundo año en el Mundial, solo ha necesitado cinco temporadas para lograr algo que muy pocos pilotos han conseguido en toda una carrera deportiva.

Pese a lo impresionante de la hazaña y al premio económico que supuso para el joven corredor afincado en Andorra, la vida de Mir no ha cambiado en los últimos meses, explica el corredor en el podcast ‘Por Orejas’, de Motorsport.com.

“No me he dado ningún capricho, no ha cambiado nada, quizá ahora alguna vez voy a cenar y me piden fotos. Está todo igual”, explica el piloto de Suzuki.

Sin embargo, Mir se queda unos instantes pensativo durante la conversación y decide desvelar un secreto.

“No quería, pero lo voy a decir: me di el lujo de comprarme un súper deportivo, pero a las dos semanas lo vendí porque no me gustaba. No diré la marca, pero lo probé un día me dije, ya está, ya lo he probado, no va con mi manera de ser, fuera”, cuenta.

Pese a no querer tener en su garaje, donde descansan un Audi RS6 y un Ford Ranger, un súper deportivo de lujo, a Mir le ha entrado el gusto por pilotar coches en los últimos tiempos, y se le ha visto incluso ganar carreras sobre hielo con cuatro ruedas.

“Me gusta mucho el mundo de los coches y cada vez más, desde que lo probé haciendo una carrera sobre hielo, estoy impresionado por mi forma de pilotar, desde ese día entreno también en karts y se me da especialmente bien. No descarto en el futuro probarlo… y ahora Davide se ha ido a la F1, no digo nada”, dice entre risas.

Davide no es otro que Davide Brivio, anterior team manager de Suzuki, el hombre que apostó por Joan cuando no había ni debutado todavía en Moto2 y que le renovó el año pasado antes de empezar el Mundial que, finalmente, ganaría.

Brivio dejó el equipo y MotoGP para enrolarse en la formación Alpine de F1.

“Me envió un mensaje antes de empezar el test, diciendo que le sabía mal no poder estar y que nos mandaba toda la fuerza del mundo, un mensaje muy bonito, que confiaba en mí y que sabía que tenía más potencial del que hemos enseñado. Nos deseó mucha suerte y también se la deseé yo a él, que creo que nos hará falta a los dos”.

Así celebró Joan Mir su título Mundial de MotoGP

Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 44 Foto de: Motogp.com Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 44 Foto de: Motogp.com Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 44 Foto de: Motogp.com Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 44 Foto de: Motogp.com Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 44 Foto de: Motogp.com Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 44 Foto de: Motogp.com Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 15 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 16 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 17 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 18 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 19 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 21 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 22 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 23 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 24 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 26 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Franco Franco Uncini, Oficial de Seguridad del Gran Premio de la FIM 27 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Pramac Racing Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 28 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 29 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 30 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 31 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 32 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 33 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 34 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 35 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 36 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 37 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Mundial 2020: Joan Mir, Equipo Suzuki MotoGP 38 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Campeón Mundial 2020: Joan Mir, Equipo Suzuki MotoGP 39 / 44 Foto de: Suzuki MotoGP Campeón Mundial 2020: Joan Mir, Equipo Suzuki MotoGP 40 / 44 Foto de: Suzuki MotoGP Campeón Mundial 2020: Joan Mir, Equipo Suzuki MotoGP 41 / 44 Foto de: Suzuki MotoGP Campeón Mundial 2020: Joan Mir, Equipo Suzuki MotoGP 42 / 44 Foto de: Suzuki MotoGP Campeón Mundial 2020: Joan Mir, Equipo Suzuki MotoGP 43 / 44 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 44 / 44 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images