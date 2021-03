Joan Mir: por ahora no echamos de menos a Brivio

Mir acabó con más de una hora de anticipación su participación en el primer test de pretemporada, en el que estaba situado octavo cuando abandonó la pista, con algo más de medio segundo de retraso sobre el primero.

“He empezado de los primeros, hay pocos neumáticos, solo tres juegos de gomas delanteras del compuesto que nos funciona y hemos tenido que organizar el día en base a los neumáticos. He probado lo que tenía que probar y he hecho una tanda larga de 10 vueltas, he quemado una goma, he montado otra y con las tres gastadas ya he tenido que parar, era el plan inicial”, explicó el balear.

“Ha sido un día bastante complicado, hemos probado muchas cosas, hay que dar el cien por cien en los test y eso te desgasta mucho. No hemos buscado un tiempo, sino ir descartando ya lo que funciona y lo que no. Tenemos tres días por delante para tratar de mejorar los tiempos y la vuelta rápida. El ritmo no está mal pero se puede mejorar. Ahora a descansar dos días y volveremos a tope”.

“La pista estaba bastante mejor que ayer. Al final ha mejorado, y seguramente se mejorarán los tiempos al final ya que ha bajado el tiempo. Al principio el viento ha perjudicado y se va más rápido por la noche”.

A Mir le preocupa que los rivales, como Ducati y Honda, están ya utilizando el sistema que baja el tren delantero y trasero, no solo para las salidas, también durante la vuelta.

“Es un tema que ahora parece que otras dos fábricas los están empezando a usar cambiando la moto, ya que la bajan de delante y de atrás. Nosotros hacemos buenas salidas, pero solo tenemos el que baja la moto de delante. Pero si a los demás les funciona también el trasero, habrá que apretar a Suzuki para que lo hagan. Si bajas las dos ruedas al final también hay caballito, hay que ver cómo les funciona”.

Tal y como ha adelantado Motorsport.com, Suzuki (y también Yamaha) ha anunciado que los equipos se van a quedar en Qatar entre los test y las carreras para evitar problemas con el covid.

“Es un tema que todavía tengo que cerrar, no tengo claro si me voy o me quedo. Lo importante es saber qué hará todo el mundo. El equipo puede trabajar en Qatar, pero un piloto necesita hacer ejercicio y moverse, y estar encerrado en una habitación dos semanas no es lo mejor. Si todos nos quedamos, encantado, pero si todos los pilotos se van no seré el único que me quede. Aún no he decidido”.

Para Mir esos son los primeros días de trabajo sin Davide Brivio, el anterior Team Manager y un gran apoyo para el corredor que ganó el título el año pasado. Una baja sensible…

“De momento no le echamos de menos, y que dure”, dijo entre risas.

El de Suzuki fue preguntado, también, por el nivel de sus rivales.

“Veo mucha igualdad, nuestro paso no es malo, no es especialmente rápido, pero estamos ahí. Seguramente somos de los más rápidos en ritmo. Luego veo a Aleix (Espargaró) muy fuerte con la Aprilia, a Maverick (Viñales) también con buen ritmo de carrera, alguna Ducati también, como Miller, más o menos. Debemos estudiar mejor los ritmos, faltan aún tres días de test y todo se ajustará. Estamos muy juntos y aún vamos a mejorar todos. En general, la impresión es que hay bastante igualdad”.

Pese a que el piloto de pruebas de Suzuki ya ha rodado con el motor de 2022, Mir sigue sin montarlo.

“El nuevo motor no lo he probado, lo dejamos para el siguiente test”, zanjó.

Por último, le preguntaron a Mir por qué le había sorprendido más, y cómo veía a Valentino Rossi.

“Solo son entrenamientos, está claro que a Valentino le está costando un poquito, pero no sabemos si trabaja solo para la carrera o intenta hacer una vuelta rápida. Los que más me han sorprendido son Aleix y Bradl, el resto es lo esperado. A Pol (Espargaró) no lo he visto en pista, en dos días será complicado que se adapte a la Honda, tiene mucha experiencia y lo cogerá rápido. Lo normal no sería que fuera ya a ritmo de récord, tiene que adaptarse”, concluyó el de Suzuki.

Las fotos de Joan Mir en el test de MotoGP en Qatar

