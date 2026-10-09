Jefe de LCR: La nueva clasificación sprint de MotoGP no será tan frenética como se temía

El jefe del equipo LCR, Lucio Cecchinello, dice que los recursos limitados de neumáticos significan que las renovadas sesiones de clasificación de MotoGP no serán tan peligrosas como algunos temen, y de hecho podrían ser más interesantes estratégicamente.

El expiloto, que también es presidente de la asociación de equipos IRTA, ofreció algunas nuevas perspectivas sobre el muy debatido formato de 2027 durante una entrevista en la señal mundial el jueves.

Bajo la nueva estructura, tanto la Clasificación Sprint del viernes como la Q1 del sábado contarán con 22 pilotos buscando tiempos en la misma sesión de 15 minutos, con posibles implicaciones de seguridad y tráfico.

Pero Cecchinello destacó que la asignación de neumáticos para los fines de semana de carrera renovados ya se había tenido en cuenta, y que la pista podría no estar tan concurrida en la clasificación como algunos han sugerido.

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"Esto se gestionará por el hecho de que el número de neumáticos disponibles no es ilimitado", dijo Cecchinello cuando se le preguntó por las implicaciones de estrés para los pilotos. "Habrá solo un juego de neumáticos para los 15 minutos de clasificación sprint, lo que, ya sabes, ya limita el número de vueltas rápidas."

Eso contrasta con la situación actual del viernes, en la que los pilotos suelen montar neumáticos nuevos más de una vez al final de la sesión de Práctica, que es efectivamente una primera ronda de clasificación bajo el formato actual.

"Así que veremos estrategias en las que, ya sabes, los equipos esperan antes de salir o los equipos deciden salir inmediatamente, ya sabes, para evitar cualquier posible riesgo de encontrarse con banderas amarillas.

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Así que creo que, ya sabes, esto también será emocionante: cómo los equipos gestionarán la estrategia con sus propios pilotos."

La asignación del sábado también se reducirá, dijo Cecchinello, haciendo más interesante el uso de recursos entre las dos sesiones, especialmente dado que la Q2 solo está abierta a quienes entren entre los 10 primeros en la Q1.

"Y de nuevo, en Q1 y Q2, los pilotos tendrán solo tres juegos de neumáticos, en lugar de cuatro juegos de neumáticos como tenemos ahora."

Los cambios en el formato fueron una iniciativa por parte de los equipos, y los comentarios de Cecchinello subrayaron que habían sido cuidadosamente considerados.

Ese tema también apareció en sus comentarios sobre la eliminación de la sesión de warm-up, que será reemplazada por una ventana ampliada para las vueltas de reconocimiento antes de dirigirse a la parrilla.

"Ya sabes, hoy en día, los neumáticos de MotoGP y [lo que sea] se fabrican de manera muy específica para un determinado rango de temperatura. Y entonces nos dimos cuenta de que, ya sabes, las 9:40 de la mañana no es la misma temperatura de pista que tenemos en la [tarde] de carrera.

"Internamente lo discutimos, ya sabes, también con ingenieros que trabajan para los fabricantes. Dicen que básicamente el formato actual del warm-up no es realmente útil para hacer comprobaciones, sino solo una comprobación funcional.

"Así que decidieron hacerlo más fácil para todos, ya sabes. Que simplemente la ampliación de las vueltas de reconocimiento será mejor."