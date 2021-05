Miller vivió "una montaña rusa de emociones" con la victoria

El australiano de Ducati, muy criticado este inicio de temporada por no asumir su rol del líder del proyecto, respondió este domingo con una victoria en el Gran Premio de España, la segunda en la clase reina para él, después de la de Holanda 2016, que ganó con Honda bajo la lluvia.

Miller completó una carrera muy sólida y supo aprovechar los problemas físicos de Fabio Quartararo, que lideró más de la mitad de las vueltas, para volver a enchufarse a la lucha por el campeonato.

“Tengo una montaña rusa de emociones, todas las sensaciones a la vez, más que nunca en mi vida. Es un día increíble, nunca he pilotado como hoy, tan constante, liderando, controlando, me he sentido muy bien, el equipo me ha apoyado mucho estas últimas semanas y no sé qué más puedo decir”, dijo tras la carrera.

El australiano lo ha pasado muy mal por las críticas, sobre todo en las redes sociales, como él mismo explicó.

“Mucha gente ha creído en mí más que yo en estas últimas semanas y quiero darles las gracias, me han ayudado mucho”, admitió.

“Las últimas semanas han sido duras, no han sido las más fáciles de mi vida sin duda. Todo lo debo a trabajar con mi entrenador Alex. Si pongo el trabajo y la concentración con el objetivo en la mente todo acaba llegando”, añadió.

Pese a beneficiarse de los problemas de El Diablo, el australiano supo construirse la victoria de forma sólida.

“Hemos tenido un ritmo razonable todo el fin de semana, cuando me pasó Fabio sabía que no podía mantener su paso, pero me he mantenido cerca, con calma. Tenía al de detrás a distancia y cuando he visto que iba recortando he mantenido la concentración y he podido pasarle y gestionar la carrera. Me han ayudado desde el muro con la pizarra y he podido llegar al final”.

“Las últimas siete u ocho vueltas se me han hecho muy largas, pero al final lo hemos logrado”, aseguró el australiano.

Las fotos de la carrera de MotoGP del Gran Premio de España 2021

Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 1 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 2 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 3 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 4 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: Ganador de la carrera Jack Miller, Ducati Team 5 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: segundo lugar Francesco Bagnaia, Ducati Team 6 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 7 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 8 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: tercer lugar Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 9 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 10 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team 11 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team, es felicitado por su compañero Francesco Bagnaia, Ducati Team 12 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team cruza la meta 13 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Jack Miller, Ducati Team cruza la meta 14 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 16 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 17 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 18 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 19 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 20 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Team LCR Honda 21 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team Suzuki MotoGP 22 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Caída de Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 24 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Inicio Jack Miller, Ducati Team líder 25 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 26 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 27 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 28 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing 29 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images