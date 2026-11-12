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Jack Miller explica qué quiere lograr en WorldSBK tras su salida de MotoGP

El australiano habla de sus ambiciones para 2027 y de por qué sigue abierto a probar otras modalidades del automovilismo en el futuro

Rachit Thukral

Publicado: 12 nov 2026, 16:51

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Jack Miller asegura que su prioridad tras dar el salto al Campeonato Mundial de Superbikes (WorldSBK) en 2027 será convertirse en el mejor piloto que pueda llegar a ser en la categoría, en lugar de plantearse un eventual regreso a MotoGP.

Después de 12 temporadas en la clase reina, en las que sumó cuatro victorias, 23 podios y dos pole positions, Miller dejará el paddock de los Grandes Premios para encabezar el equipo oficial de Yamaha en WorldSBK en 2027.

El australiano es uno de los tres pilotos de MotoGP que darán el paso a la categoría derivada de serie el próximo año, sumándose al actual referente de KTM, Brad Binder, y al piloto del VR46, Franco Morbidelli.

Al responder a las preguntas de los lectores de Autosport durante el Gran Premio de Malasia, Miller explicó los motivos detrás de este cambio en su carrera, insistiendo en que su enfoque está puesto en exprimir al máximo sus capacidades en este nuevo certamen.

“Quiero convertirme en el mejor piloto de superbikes que pueda llegar a ser. He pasado los últimos 12 años intentando ser el mejor piloto de MotoGP que podía ser. El siguiente capítulo se trata de ver qué puedo hacer allá [en WSBK]; sin pensar en lo de aquí [MotoGP], simplemente intentando convertirme en la mejor versión de mí mismo que pueda lograr allá”.

Si bien las superbikes son menos sofisticadas y más lentas que los prototipos de MotoGP, los pilotos suelen necesitar una fase de adaptación cuando cambian de una categoría a otra.

Aunque no le preocupa especialmente aprender a llevar una moto nueva, Miller considera que adaptarse al diferente formato de fin de semana y a la estrategia de carrera representará un desafío mayor.

Consultado sobre qué espera que sea lo más difícil de esta transición, el australiano señaló: “Creo que aprender el nuevo campeonato, el calendario, la forma en que funcionan los fines de semana, tratar de agarrarle el ritmo al fin de semana es algo que tienes que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero realmente no puedes descifrarlo hasta que empieza.

“Aprender la moto nueva y demás, es solo otra moto que hay que aprender. Pero más allá de eso, [se trata de] aprender una estrategia muy diferente a lo largo del fin de semana”.

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

La mayoría de la parrilla ha expresado su preocupación por las crecientes exigencias físicas en MotoGP. La introducción del formato sprint en 2023 duplicó el número de carreras en una temporada hasta llegar a 44, mientras que la decisión de añadir una segunda clasificación para las carreras de media distancia en 2027 tampoco ha sido bien recibida.

Los pilotos consideran que este tipo de modificaciones en el formato deportivo pueden provocar un aumento significativo en las lesiones, tal como lo demuestra la cantidad de ausencias registradas en los últimos años.

Los fines de semana de WSBK son posiblemente aún más exigentes que los de MotoGP, ya que cada ronda cuenta con tres carreras: dos competencias de distancia completa y una carrera sprint más corta, la cual además determina la parrilla de salida para la Carrera 2.

Sin embargo, Miller se muestra entusiasmado por tener más tiempo en pista, en lugar de verlo como una preocupación.

“Tengo muchas ganas de eso [tres carreras en un fin de semana]”, afirmó. “Me gustan las largadas. Me gusta el formato [de WSBK]; hay mucha acción en pista. Estás bastante ocupado durante todo el fin de semana, así que no pasas mucho tiempo sentado esperando. Eso está bastante bien”.

Mirando más hacia el futuro, el piloto de 31 años también está abierto a explorar otras disciplinas del deporte motor, incluidas las carreras sobre cuatro ruedas, aunque no señaló ningún campeonato en particular.

“Haría absolutamente cualquier tipo de carrera que exista. Amo las carreras, creo que el automovilismo y el motociclismo son la mejor forma de deporte que hay. Así que para cualquier cosa relacionada con el deporte motor, levantaría la mano al 100%”.

Al preguntarle específicamente si consideraría disputar el Rally Dakar, Miller no descartó la posibilidad, pero admitió que sus compromisos actuales en las pistas lo complicarían.

“Por supuesto, pero desafortunadamente por el momento sigo compitiendo. Especialmente en MotoGP, es imposible hacer absolutamente cualquier otra cosa que no sea correr motos de MotoGP”, comentó. “Pero en el futuro, quién sabe qué pueda pasar”.

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