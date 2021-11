Miller avisa que los rivales "ya pueden temblar" con la Ducati de 2022

Cheste.- Con el título de pilotos, el más valioso, en manos de Fabio Quartararo, a Ducati le quedaba asegurar el título por equipos tras anotarse, hace una semana en Portimao, el de constructores. La respuesta de sus pilotos no pudo ser más contundente logrando un triplete nunca visto antes en la historia de la clase reina.

“Estoy contento de formar parte de este podio histórico con un triplete Ducati. Creo que es la primera vez que sucede, es fantástico para todos en este equipo, se ha trabajado mucho. Si echamos la vista atrás, la historia de dificultades es muy larga y ahora hemos llegado a una moto que va bien en todos los circuitos. Hace unos años era una moto complicada y ahora todos los pilotos quieren tener esta moto. Es fantástico formar parte de esta evolución tan importante”, explicó Miller, que está en su primer año en el equipo oficial, pero que lleva ya cuatro corriendo para la marca.

El aussie tuvo que remontar tras verse superado por Pecco Bagnaia, Joan Mir y Alex Rins en las primeras vueltas.

“Al principio me sentía como un gamo deslumbrado. Traté de adelantar a Jorge, pero me la devolvió de inmediato. Cuando me adelantó Pecco tuve un susto y no pude recuperar, me costaba gestionar la curva 1 y 13. Recuerdo en el pasado aquí luchando con Marc Márquez que eran los puntos clave, pero este juego no me ha ido muy bien”.

Al final, aunque estuvo muy cerca de Jorge Martín, no encontró el espacio para adelantarle.

“Cuando se cayó Rins me sentía fuerte, estábamos a 14 vueltas y pasaron muy rápido. No pude acercarme suficiente a Jorge para poder intentarlo, me hizo un poco de caballito la moto cuando lo intenté, me hice un poco de lío con el dispositivo de la suspensión y Jorge frenó mejor que yo. En la última vuelta no pude atacar. Pero acabo en el podio y cuarto en el campeonato. Podría ser mejor, pero estoy contento en general con al temporada, con el título de equipos y constructores”, argumentó el australiano.

Miller quiso reivindicarse un poco tras una temporada como piloto oficial.

“Muchas personas dudaban del equipo oficial Ducati este año con con Pecco y conmigo, y creo que lo hemos hecho bien. Espero que podamos mantener el puesto de trabajo muchos años aquí”, dijo con su típico humor absurdo.

“En las últimas cinco o seis carreras, Pecco lo ha ganado todo, de manera fantástica, me encantaría tener más carreras ahora, pero la temporada ya ha terminado. También Jorge Martín, Fabio Quartararo y Joan Mir, todos lo están haciendo genial, así que tengo que mejorar, tener más regularidad. No sé porque soy mejor al final de la temporada que al principio”, reflexionó.

Le pidieron a Miller su opinión sobre el debutante Martín.

“Le he seguido durante muchas vueltas hoy y le he visto muy fuerte. Es una moto que no es fácil, tiene su propia personalidad y me pongo nervioso porque cada rookie cuesta y viene más fuerte. Ya fue el más rápido en los test de Malasia y ha hecho una gran temporada. Lástima que se ha perdido muchas carreras por las lesiones, viene con personalidad de serie, la que a mí me faltaba cuando llegué, tiene virtudes que a mí me han costado muchos años adquirir. Me pone los pelos de punta que los rookies vengan tan fuertes, como él o Bastianini. Ahora pienso como se sentían Rossi o Dovizioso cuando yo les adelantaba en mi primer año”, soltó.

Jackass quiso poner en valor la calidad de la Desmosedici.

“La moto no ha cambiado tanto de 2020. Hemos cambiado los settings. El año pasado las condiciones no eran tan buenas aquí, por eso este año quizá hemos ido un poco más rápido. Hay muchas variables para entender las diferencias. La moto no ha cambiado drásticamente desde el año pasado. Este fin de semana no funcionó el setting del año pasado y volvimos al de Portimao, sin tocar nada, un par de reglajes. Nos hemos sentido muy cómodos con la moto, no hay que hacer muchos ajustes, funciona todos lo fines de semana. En 2022 cuidadito con nosotros”, avisó.

De cara al test, el australiano lanzó un aviso para sus competidores.

“He probado algunas de las nuevas piezas en el test de Misano, así que el resto de fabricantes se pueden poner a temblar, es algo que ya corre como la pólvora por el paddock”, cerró el de Townsville.