Miller vuelve a ser castigado con una long lap en Assen

El australiano se ha caído en la horquilla de la curva 5 en los últimos compases de la sesión de la Q2 en Assen, en plena lucha por la pole position.

Después de volver a subirse a su moto para poder llevarla de vuelta al pitlane, Jack Miller estaba rodando lentamente en la línea de la trazada en la recta de atrás al salir de la curva 5, mientras el piloto de Aprilia, Maverick Viñales, venía en su última vuelta de ataque.

Viñales estuvo muy cerca de golpear a Miller en su lado derecho, en el momento en que el australiano ha mirado por encima de su hombro izquierdo para comprobar si venían otras motos.

Aunque fue a disculparse de forma inmediata con Viñales, Miller fue sancionado por Dirección de Carrera y deberá cumplir una penalización de long lap en la carrera del domingo.

Se trata de la segunda sanción de long lap consecutiva para Miller, después de que se le impusiera una por caerse bajo banderas amarillas en la FP4 del pasado fin de semana en Sachsenring.

Antes del anuncio de la sanción, Miller dijo que no había recibido ninguna citación de Dirección de Carrera y que sentía que no había hecho nada malo.

"No hice nada malo", dijo Miller sobre el incidente con Viñales.

"Hice todo lo que podía hacer bien. Me aparté hacia la izquierda, literalmente arranqué [tras el choque], estaba sentado en el sillín de lado por haber arrancado a empujones".

"Tenía un estribo que estaba [roto], estaba tratando de cargar el pie para asegurarme de que [el estribo] no se iba a romper cuando puse todo mi peso en él para pasar la pierna al otro lado de la moto".

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Lo he superado, ya estaba con fuerza en el otro lado de la pista y he mirado para asegurarme de que no estorbaba a nadie".

"Viñales estaba allí y no pude hacer nada. Entiendo que la trazada te lleva por ahí, pero no había mucho más que pudiera hacer".

"Fui a disculparme porque sé que fue una mierda, pero no había nada que pudiera hacer, amigo".

Viñales dijo que no tuvo "ningún problema" con el incidente, ya que le iban a anular esa vuelta por pasar por un sector con bandera amarilla, pero reconoció que tuvo "suerte" de no golpear al piloto de Ducati.

Miller no es el único piloto que tiene que cumplir una penalización de long lap en el GP de Holanda del domingo, ya que Franco Morbidelli, de Yamaha, recibió el mismo castigo por conducción irresponsable en la FP2.