De la irregularidad al talento en auge: cómo Fernández se ganó la renovación en Trackhouse

Raúl Fernández seguirá siendo piloto de MotoGP y lo hará defendiendo de nuevo los colores del equipo Trackhouse. El equipo dirigido por Davide Brivio ha anunciado esta mañana que ha renovado el contrato del español de 25 años y, para todos los expertos del sector, esta decisión no solo ha parecido sensata, sino también previsible.

De hecho, Fernández está cuajando hasta ahora una temporada muy buena, que sigue la línea del excelente final de la temporada 2025. Pero no siempre ha sido tan obvio como parece hoy.

En sus primeros años en la categoría reina, Fernández mostró cosas muy interesantes, pero también bajones bastante pronunciados. Una irregularidad en su rendimiento que había dado que pensar a muchos. Sin embargo, las cosas cambiaron.

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pero, ¿cómo ha conseguido Fernández convertirse en uno de los pilares del presente y del futuro de Trackhouse? Davide Brivio lo ha explicado. El director del equipo estadounidense, durante la entrevista exclusiva concedida hace unas semanas a Motorsport.com, explicó cómo el piloto español ha logrado recorrer el camino que le ha llevado a convertirse en uno de los grandes protagonistas de esta temporada de MotoGP.

"El mérito es de su talento. Siempre ha tenido un gran talento, aunque es cierto que también ha sido un poco irregular", comenzó diciendo el director italiano.

Hoy vemos a un Fernández constante y siempre en los primeros puestos de la clasificación. Sin embargo, todo empezó la temporada pasada.

"El año pasado pasamos por un momento difícil. Nos costaba sumar puntos y estar entre los 15 primeros en algunas carreras. Tuvimos una charla muy franca sobre estas cosas y empezamos a marcarnos objetivos realistas".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Raúl, con el talento que tiene —y se lo dije en tono de broma—, quizá ganó demasiado en Moto2 como novato. Ocho victorias y haber estado a punto de conseguir el título mundial quizá le dieron demasiada confianza. Cuando llegó a MotoGP y las cosas se complicaron, quizá se desmoralizó. Así que el año pasado intentamos fijarnos objetivos realistas: primero sumar puntos, luego entrar entre los diez primeros y, después, ir subiendo poco a poco. Y, hay que reconocerlo, ha cambiado de mentalidad".

Ganar ayuda a ganar. Y conseguir resultados ayuda a conseguir más resultados. Raúl Fernández es el ejemplo perfecto que ilustra esta idea. Además, la victoria en Phillip Island marcó literalmente un punto de inflexión en su temporada y, quizá, en toda su carrera.

"Cuanto más mejoraban los resultados, más confianza ganaba en sus propias capacidades. Se iba quitando las dudas que le habían surgido. Luego, la victoria en Australia selló todo este proceso: empezó a subir al podio, a ganar en Australia, y eso le dio más confianza en sí mismo".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

No es solo una cuestión de confianza y sensaciones sobre la moto. También tiene que ver con cómo te preparas para el fin de semana. Fernández ha dado grandes pasos adelante también en lo que respecta al entrenamiento. Esto, unido a una Aprilia RS-GP cada vez más competitiva, ha hecho el resto.

"El año pasado también mejoró y perfeccionó mucho su método de entrenamiento. Ha entendido mejor lo que necesita para estar en forma. Este año hemos empezado bien, la Aprilia es competitiva. A menudo hablamos del equipo, de los pilotos, etc... Pero hay que reconocer que Aprilia fabrica motos competitivas y bien desarrolladas".

"Esto te permite llegar a la pista sabiendo que puedes hacer algo grande. Luego puede pasar de todo, lo sabemos. Pero cuando salimos de casa sabemos que podemos hacerlo bien. Esto motiva más, da energía y más estímulos".

En esta temporada, y en este preciso momento, Raúl Fernández ocupa la sexta posición en el Campeonato del Mundo de Pilotos de MotoGP con 159 puntos, a 49 puntos del líder de la clasificación. Las victorias de la temporada son dos, ambas en las carreras Sprint del sábado (en Mugello y en Assen), mientras que los podios en las carreras largas son tres, dos de ellos precisamente en las dos últimas pruebas antes de la pausa veraniega de julio (segundo en Assen y tercero en Sachsenring). La victoria dominical de esta temporada aún no ha llegado: quién sabe si la renovación por dos años de su contrato con Trackhouse le dará esa confianza extra para romper la sequía que se remonta a Phillip Island 2025 y, por qué no, sumarse a su vez a la lucha por el título.